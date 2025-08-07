經部：美國尚未公布半導體關稅細節 相關發展待觀察
美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，若在美設廠或正在設廠，則可豁免。經濟部今天表示，美方尚未公布具體政策內容與實施細節，相關發展仍有待觀察；台美在半導體及高科技的產業鏈高度互補，雙方合作緊密、互利共榮。
川普表示，將對所有輸美晶片及半導體課徵100%關稅，但若企業承諾在美國設廠或正在美國設廠，像是許多公司正在做的，「那就沒有關稅」。如果基於某些原因，未能實現在美設廠承諾，美國日後將會回溯徵收相關關稅。
經濟部今天表示，目前美方尚未公布具體政策內容與實施細節，相關發展仍有待觀察。政府將持續關注，同時與國內業者保持即時聯繫，預作多元應對準備，以因應未來可能出現的各項挑戰。
經濟部強調，台美在半導體及高科技領域的產業鏈向來具有高度互補性，雙方合作緊密、互利共榮；台灣企業長期服務美系客戶發展及生產高值產品，為美國供應鏈韌性發揮重要角色。
根據統計，2024年台灣對美國出口達1114億美元，出口主力電子資訊產品金額達792億美元，其中半導體為74億美元，半導體直接出口到美國的比重僅4%。
美國尚未公布232條款調查結果，經濟部昨天表示，台灣對美國出口主要項目為資通訊、顯卡和伺服器等產品，占對美國出口7成多，屬於232條款調查範圍；行政院已表示，台灣的對等關稅和232條款會一起談，若可爭取更低關稅稅率，對台灣產業會更有優勢。
