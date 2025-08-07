快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

經部：美國尚未公布半導體關稅細節 相關發展待觀察

中央社／ 台北7日電

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，若在美設廠或正在設廠，則可豁免。經濟部今天表示，美方尚未公布具體政策內容與實施細節，相關發展仍有待觀察；台美在半導體及高科技的產業鏈高度互補，雙方合作緊密、互利共榮。

川普表示，將對所有輸美晶片及半導體課徵100%關稅，但若企業承諾在美國設廠或正在美國設廠，像是許多公司正在做的，「那就沒有關稅」。如果基於某些原因，未能實現在美設廠承諾，美國日後將會回溯徵收相關關稅。

經濟部今天表示，目前美方尚未公布具體政策內容與實施細節，相關發展仍有待觀察。政府將持續關注，同時與國內業者保持即時聯繫，預作多元應對準備，以因應未來可能出現的各項挑戰。

經濟部強調，台美在半導體及高科技領域的產業鏈向來具有高度互補性，雙方合作緊密、互利共榮；台灣企業長期服務美系客戶發展及生產高值產品，為美國供應鏈韌性發揮重要角色。

根據統計，2024年台灣對美國出口達1114億美元，出口主力電子資訊產品金額達792億美元，其中半導體為74億美元，半導體直接出口到美國的比重僅4%。

美國尚未公布232條款調查結果，經濟部昨天表示，台灣對美國出口主要項目為資通訊、顯卡和伺服器等產品，占對美國出口7成多，屬於232條款調查範圍；行政院已表示，台灣的對等關稅和232條款會一起談，若可爭取更低關稅稅率，對台灣產業會更有優勢。

美國 關稅 半導體

延伸閱讀

美國關稅反覆不定 藍委籲分散投資

【重磅快評】當川普像紅心皇后喊砍頭 台灣還以為會被赦免

謝金河：這個世界在驚嚇、驚喜中運轉 財報效應帶來不同命運

川普拋半導體關稅震撼彈 專家籲台商後續關注三重點

相關新聞

憂對等關稅衝擊 商總籲思考普發現金能否挹注內需

美國對台灣暫時性關稅20%於美東時間7日起實施，商總理事長許舒博今天表示，希望政府爭取台灣稅率降至與日韓相同；美國對等關...

白話財經EP167｜川普關稅撼動全球貿易現況 台商應戰快步前進美國 德州成新焦點

美國川普政府的對台關稅稅率在8月1日放榜了，目前的暫時性關稅稅率是20％。跟4月份的32％比起來降低不少，但如果是跟亞洲鄰近的隔壁鄰居日本、韓國比較起來，台灣的關稅多了5％。 企業界哀鴻遍野，中小企業大嘆台灣要失去國際競爭力了；科技大廠包含台積電、電子五哥等科技大廠，則是加速了前進美國的腳步。 台灣最早去美國設廠的是台積電，他們2020年就已經先去美國亞利桑那州的鳳凰城，電子五哥則是在今年川普上任之後，加速前進美國，不過，電子五哥的選擇則以美國德州為主。 外貿協會8月14日將在美國德州達拉斯舉辦2025美國台灣形象展，台灣科技大廠，包括PC品牌廠宏碁、華碩、面板雙虎以及電子五哥，全都出席了這項展覽，就連很少參加展覽的鴻海也都參與其中。 本集白話財經邀請外貿協會董事長黃志芳來談談今年美國台灣形象展為什麼這麼特別，可以吸引到這麼多台灣大廠參與。

半導體關稅100%來了！國發會曝台灣三路應變方案

美國總統川普於台灣時間7日凌晨宣布，將對半導體產品課徵100%關稅。立委陳亭妃於立法院質詢時，向國發會主委劉鏡清質詢台灣...

從捐款救災到綠電實踐 7月上市上櫃十大永續榜

由於市值前50大上市櫃公司在永續力與公益參與等領域持續發力，最新永續榜單呈現了值得關注的新動向。

投資台灣三大方案 台南已通過254案投資逾3千億元 鼓勵加碼

近期受美國關稅政策及地緣政治風險加劇影響，全球經濟成長面臨多重挑戰。行政院為協助企業強化投資動能，日前核定將「投資台灣三...

競爭法如何面對AI浪潮？公平會與ICLE研討會揭三大趨勢

公平會日前與美國「國際法律與經濟中心」（International Center for Law & Economics...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。