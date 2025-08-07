劉鏡清：今年經濟成長保3有信心 下半年有2大支柱

美國對各國課徵的對等關稅8月起陸續上路，今早也宣布晶片關稅達100%，外界憂心將重傷台灣景氣表現，不過國發會主委劉鏡清今天表示，上半年經濟成長強勁，下半年還有手機及輝達GB300兩大拉貨潮作為支柱，對於今年經濟成長率「保3」很有信心。

劉鏡清今天赴立法院經委會就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球布局新規劃」進行報告，朝野立委關注關稅衝擊之下，台灣經濟表現。

劉鏡清說明，上半年經濟成長率逾6%，下半年成長動能放緩，但仍有2大支柱，分別是手機拉貨潮，以及輝達GB300拉貨，下半年成長力道約在1%多；由此看來，全年經濟成長率有信心會在3%以上。

國發會書面報告也提到，政府短期推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，穩固今年經濟成長率在3%以上。

國發會說明，為了協助產業因應國際經貿變局，行政院已於4月針對工業及農業提出包括支持產業、安定就業等9大面向、20項措施、總經費新台幣930億元支持方案，行政院院長卓榮泰於8月1日指示相關部會檢視方案內容，盡速完成檢討、研議更廣泛的措施，調整方案內容，以利編列特別預算送至立法院審議。

國發會表示，特別預算盡速執行，可協助產業適應世界貿易新秩序，維持產業以及國家的國際競爭力，並透過擴大內需方式，增加台灣的經濟發展動力。