台灣主權基金成立進度 國發會：拜訪多國了解做法中
台美關稅談判持續進行，外界關切總統賴清德先前宣示成立主權基金，是否主要用於投資美國。國發會主委劉鏡清今天說明進度，現在正訪談主要國家，了解主權基金相關規劃，沒有明確時間表，因為希望慎重處理。
劉鏡清今天赴立法院經委會就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球布局新規劃」進行報告。
國民黨立委賴士葆質詢指出，賴總統宣示成立主權基金，現在進度如何，是否主要投資美國。
劉鏡清表示，現在正訪談主要國家的主權基金，了解該國做法，因為涉及議題非常複雜，必須慎重處理。
賴士葆關切主權基金時間表，何時提出草案，劉鏡清說，與其給出時間表，做好準備更重要，現在已安排到幾個國家拜訪，接下來會把規劃一層層上報，看看準備夠不夠，很重要的關鍵是，如何讓主權基金在被監管的情況下，又有自由，難度會非常大。
賴總統5月20日發表就職週年談話，宣示政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球，連結AI時代的主要目標市場。
