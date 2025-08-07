半導體關稅100%來了！國發會曝台灣三路應變方案

美國總統川普於台灣時間7日凌晨宣布，將對半導體產品課徵100%關稅。立委陳亭妃於立法院質詢時，向國發會主委劉鏡清質詢台灣產業因應策略。劉鏡清表示，目前台積電對美出口產能僅佔總體產能1%，預計2029年將提升至6%，因為台積電產品仍須送至組裝廠再加工，並非直接輸美，因此整體影響尚屬可控。

至於策略方面，劉鏡清表示，目前因應美方政策，台灣產業有三個策略，一是美國設廠生產，二是併購美國公司，三則是和美國廠商合作。他舉例，德州對台灣支持，給予台灣企業當地設廠0地方稅，說明政府的協助策略。

除了半導體，陳亭妃也聚焦台南重要出口品項如台灣鯛與蝴蝶蘭。對此，劉鏡清說明，農業部已編列900億元特別預算提供短期資金應急，長期則規劃透過「投資台灣三大方案2.0」中，引入1.2兆元資金，協助產業升級轉型與分散出口市場。

陳亭妃進一步提醒，雖有融資方案，但銀行不一定願意貸給中小企業，「想用的不一定能貸到」。她要求金管會全程監督金融體系執行細節，確保資金真正落實到需要幫助的產業與中小企業。