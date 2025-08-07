快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

半導體關稅100%來了！國發會曝台灣三路應變方案

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委陳亭妃質詢川普課徵半導體關稅100%的因應。陳亭妃國會辦公室／提供
立委陳亭妃質詢川普課徵半導體關稅100%的因應。陳亭妃國會辦公室／提供

美國總統川普於台灣時間7日凌晨宣布，將對半導體產品課徵100%關稅。立委陳亭妃於立法院質詢時，向國發會主委劉鏡清質詢台灣產業因應策略。劉鏡清表示，目前台積電對美出口產能僅佔總體產能1%，預計2029年將提升至6%，因為台積電產品仍須送至組裝廠再加工，並非直接輸美，因此整體影響尚屬可控。

至於策略方面，劉鏡清表示，目前因應美方政策，台灣產業有三個策略，一是美國設廠生產，二是併購美國公司，三則是和美國廠商合作。他舉例，德州對台灣支持，給予台灣企業當地設廠0地方稅，說明政府的協助策略。

除了半導體，陳亭妃也聚焦台南重要出口品項如台灣鯛與蝴蝶蘭。對此，劉鏡清說明，農業部已編列900億元特別預算提供短期資金應急，長期則規劃透過「投資台灣三大方案2.0」中，引入1.2兆元資金，協助產業升級轉型與分散出口市場。

陳亭妃進一步提醒，雖有融資方案，但銀行不一定願意貸給中小企業，「想用的不一定能貸到」。她要求金管會全程監督金融體系執行細節，確保資金真正落實到需要幫助的產業與中小企業。

美國 台積電 陳亭妃 半導體 劉鏡清

延伸閱讀

川普對半導體課關稅100% 劉鏡清：台積電有望豁免是利多

陳亭妃籲：以特別預算協助丹娜絲及水災災後復建工作

影／卓榮泰勘災曝「賴總統指示國軍全力配合」 將設雲嘉南前進指揮所

網傳「台南市民更重要、陳亭妃加油」布條 陳亭妃喊要求拆除

相關新聞

半導體關稅100%來了！國發會曝台灣三路應變方案

美國總統川普於台灣時間7日凌晨宣布，將對半導體產品課徵100%關稅。立委陳亭妃於立法院質詢時，向國發會主委劉鏡清質詢台灣...

白話財經EP167｜川普關稅撼動全球貿易現況 台商應戰快步前進美國 德州成新焦點

美國川普政府的對台關稅稅率在8月1日放榜了，目前的暫時性關稅稅率是20％。跟4月份的32％比起來降低不少，但如果是跟亞洲鄰近的隔壁鄰居日本、韓國比較起來，台灣的關稅多了5％。 企業界哀鴻遍野，中小企業大嘆台灣要失去國際競爭力了；科技大廠包含台積電、電子五哥等科技大廠，則是加速了前進美國的腳步。 台灣最早去美國設廠的是台積電，他們2020年就已經先去美國亞利桑那州的鳳凰城，電子五哥則是在今年川普上任之後，加速前進美國，不過，電子五哥的選擇則以美國德州為主。 外貿協會8月14日將在美國德州達拉斯舉辦2025美國台灣形象展，台灣科技大廠，包括PC品牌廠宏碁、華碩、面板雙虎以及電子五哥，全都出席了這項展覽，就連很少參加展覽的鴻海也都參與其中。 本集白話財經邀請外貿協會董事長黃志芳來談談今年美國台灣形象展為什麼這麼特別，可以吸引到這麼多台灣大廠參與。

從捐款救災到綠電實踐 7月上市上櫃十大永續榜

由於市值前50大上市櫃公司在永續力與公益參與等領域持續發力，最新永續榜單呈現了值得關注的新動向。

投資台灣三大方案 台南已通過254案投資逾3千億元 鼓勵加碼

近期受美國關稅政策及地緣政治風險加劇影響，全球經濟成長面臨多重挑戰。行政院為協助企業強化投資動能，日前核定將「投資台灣三...

競爭法如何面對AI浪潮？公平會與ICLE研討會揭三大趨勢

公平會日前與美國「國際法律與經濟中心」（International Center for Law & Economics...

川普課徵半導體百分百關稅 劉鏡清：台灣影響不大

針對川普宣布要對半導體課徵百分百關稅，國發會主委劉鏡清今天在立法院表示，「廠商夠強、台灣受影響不大。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。