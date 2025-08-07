投資台灣三大方案 台南已通過254案投資逾3千億元 鼓勵加碼

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府針對有意來台南投資的業者，提供投資計畫書撰寫輔導、申請文件準備及專業諮詢等服務，加速投資案落地。圖／台南市經發局提供
近期受美國關稅政策及地緣政治風險加劇影響，全球經濟成長面臨多重挑戰。行政院為協助企業強化投資動能，日前核定將「投資台灣三大方案」延長至2027年底，並擴大適用對象至全球海外台商與外人投資企業，進一步促進五大信賴產業、六大核心戰略產業、大健康產業與服務業等領域發展。加上既有5+2產業創新領域；並鼓勵企業導入AI應用元素及智慧化技術，以加速轉型升級，並提升整體產業競爭力。

台南市經發局指出，目前台南市已通過「投資台灣三大方案」254件投資案，總金額達3066億元，預估創造逾2萬1235個就業機會。為呼應中央延長與擴大政策，市府將持續針對有意來台南投資之業者，提供投資計畫書撰寫輔導、申請文件準備及專業諮詢等服務，加速投資案落地。

市長黃偉哲表示，市府團隊積極營造投資友善環境，並配合中央政策鎖定關鍵技術企業精準招商，鼓勵設立研發基地或擴大營運規模，帶動產業聚落形成，進一步提升國際競爭力。近年更與中央緊密合作整合資源，致力回應業界需求，協助企業加速推動投資計畫，帶動地方經濟穩健發展。

經發局補充，「投資台灣三大方案」由經濟部投資台灣事務所設立單一服務窗口，企業可洽專線(02)2311-2031或至「投資台灣入口網」查詢相關資訊。另針對有意投資台南的企業，市府亦設有地方諮詢專線(06)295-3281，由專人提供即時且完整的協助與說明。

