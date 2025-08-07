競爭法如何面對AI浪潮？公平會與ICLE研討會揭三大趨勢

公平會日前與美國「國際法律與經濟中心」（International Center for Law & Economics, ICLE）在台北寒舍艾美酒店共同舉辦國際研討會，吸引來自美國、歐盟、日本、韓國、印度、新加坡等地的競爭法主管機關官員、律師與學者專家出席，與我國代表超過百人與會。

研討會以「塑造未來還是被未來塑造？競爭、產業政策及創新」為主題，探討法規、產業政策與競爭法在科技變革中的角色與互動。會議涵蓋三大重點議題，包括「產業政策與創新」、「競爭分析中的動態競爭」，以及「全球競爭法標準的演變」。

公平會代理主委陳志民在第一場次專題演講中指出，經濟與法律理論顯示三大議題彼此環環相扣，競爭法可協助緩和彼此間的潛在衝突。他並以運動比賽為例，比喻「消費者福利標準」與「競爭過程標準」的差異，強調實務可操作性及依據個案特性作出判斷的重要性。

芝加哥大學法學院教授Todd Henderson在第二場次演講中，從歷史與法律經濟的觀點說明，競爭法如何在不同時期於效率、公平與觀念轉變之間循環發展。

最後一場由數位發展部次長林宜敬發表「AI時代的公平交易」專題演說。他表示，雖然AI發展帶來潛在風險，台灣仍將以自由、民主與人權為核心，推動AI政策，在創新與風險控管之間尋求平衡。

公平會表示，ICLE為美國知名非政府、非營利獨立智庫，擅長以法律與經濟學分析作為政策與法規制定基礎，與多位國際重量級學者合作，本次為ICLE首度與競爭法主管機關合辦研討會，透過與國內外政府、產業與學界的交流，對我國競爭政策與公平交易法的發展將有所助益，也顯示我國在此領域的國際能見度日益提升。