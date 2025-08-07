逾 25 家企業同場徵才！緯育TibaMe「就業媒合列車」首發， 鎖定 IT 即戰力人才

隨著企業數位轉型需求激增，緯育 TibaMe 於今年 7 月宣布啟動「就業列車」計畫，全面升級人才培訓、求職支持與企業媒合服務。本計畫首場企業媒合列車活動已於 8 月 6 日正式登場，有來自金融、保險、資安、文教、與科技等超過 25 間知名企業報名參與，搶先接觸具備實務能力的數位科技人才。

緯育 TibaMe 就業媒合活動現場，接軌企業幫助人才邁向 IT 新職涯。 緯育 TibaMe /提供

三大媒合亮點，提升企業徵才效率

緯育 TibaMe 透過系統化培訓，與完整媒合服務，協助企業加速且精準獲取所需人才。「我們希望可以助力更多能力養成的優質人才讓企業看見，同時也協助企業有更精準的人才接軌。」緯育 TibaMe 副總經理黃永鑫表示。

● 人才具即戰力： 緯育 TibaMe 學員皆通過系統化實務訓練、專案驗證，擁有實戰經驗，可即刻投入專案開發。

● 高效媒合機制： 每月固定舉辦人才媒合活動，提供企業與人才直接互動的平台，加速人才到位。

● 降低招聘成本：針對企業文化、專案需求、技術組合進行前期人才篩選，大幅降低招聘時間成本，提升徵才效率。

根據緯育 TibaMe 內部數據，過往媒合活動中，曾有企業透過媒合活動，隔日即完成錄取；也曾有知名電信集團子公司因招募流程需時三週，與預計錄取的多名學員擦身而過，凸顯緯育 TibaMe 人才的高度競爭力。

緯育 TibaMe 人才皆具備實務能力，運用專題成果展現技術實力。 緯育 TibaMe /提供

企業好評不斷，肯定緯育 TibaMe 人才品質

鴻揚科技持續與緯育 TibaMe 合作人才招募，陸續錄取了多位優秀學員一起並肩作戰，且表示「緯育 TibaMe 提供客製化的媒合服務，大幅提升人才媒合效率。」華苓科技也肯定，緯育 TibaMe 讓企業有效媒合到專業領域人才，提供企業最即時的幫助。另有許多企業認可，緯育 TibaMe 的學員皆具備業界所需的數位專業技能，肯定緯育 TibaMe 人才品質。

一站式人才培訓媒合，加速 IT 即戰力到位

不同於傳統職訓與培訓機構僅專注課程教學，緯育 TibaMe 採用「一站式人才養成模式」，從技能培訓 → 實戰專案 → 履歷強化 → 企業媒合 → 就業追蹤，課程與培訓緊貼業界需求，完整接軌人才與企業。

緯育 TibaMe 一站式人才培訓媒合優勢。 緯育 TibaMe /提供

持續為培訓人才賦能，為業界注入永續動能

「就業列車」首場媒合活動已於 8 月 6 日發車，國泰世華、精誠資訊、神通資訊、資拓宏宇、台灣知識庫、智慧資安等知名企業皆一同參與徵才。

近日緯育 TibaMe 也正式取得 NVIDIA 官方授權，成為全球深度學習學院 (DLI) 培訓夥伴之一，接下來也將陸續推出 NVIDIA 官方授權、中文授課的訓練認證課程。

緯育 TibaMe 過去已成功培訓超過 9,000 位學員，並與超過 1 ,600 間求才企業合作，後續將持續每月舉辦就業列車媒合活動，串聯企業與人才的雙向需求，幫助更多 IT 人才進入職場。

更多資訊與企業免費徵才合作，請見緯育 TibaMe 官網，或立即洽詢：https://tibame.tw/NDaFY