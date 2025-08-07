川普課徵半導體百分百關稅 劉鏡清：台灣影響不大

中國大陸汽車大廠比亞迪傳出將透過代理商太古汽車，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台，業界憂心恐衝擊國內車市，經濟部雖然表示將防堵，但實際上恐陷入於法無據的境地。 7月底由代理商太古汽車作東的一場晚宴，包括立法院正副院長韓國瑜、江啟臣幕僚及立院總務處長廖炯志等都受邀出席。此晚宴是否意在遊說立委，為經濟部為鬆綁法規鋪路，讓比亞迪泰國廠出產的「騰勢」能夠進入台灣市場？參加餐敘的廖炯志等人都已經自清，未與邀宴對象有業務往來、未違規，但此事也已經為車市增添了不少政治味。

2025-08-07 09:00