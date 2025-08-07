川普課徵半導體百分百關稅 劉鏡清：台灣影響不大

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
川普要對半導體課徵100％關稅，國發會主委兼台積電法人董事代表劉鏡清表示「台灣廠商夠強，不會有影響」。圖／本報資料照片
針對川普宣布要對半導體課徵百分百關稅國發會主委劉鏡清今天在立法院表示，「廠商夠強、台灣受影響不大。」

今天立法院經濟委員會邀請國發會針對對等關稅後景氣及全球佈局。劉鏡清說明，台灣很多領域是領先者，如果競爭者也得到同樣的關稅，「我們就會繼續領先。」

就國發會走訪企業的結果顯示，除了台積電在美國確定會設廠，聯電則有跟英特爾合作，中美晶也有，所以問題不大。而且，多數企業都認為，只要主要競爭對手，包括中國、日韓等，只要大家都是百分百關稅，台灣就不會有問題，「廠商覺得我們自己夠強。」

針對川普宣布要對半導體課徵百分百關稅，國發會主委劉鏡清今天在立法院表示，「廠商夠強、台灣受影響不大。」

