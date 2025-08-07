川普課徵半導體百分百關稅 劉鏡清：台灣影響不大
針對川普宣布要對半導體課徵百分百關稅，國發會主委劉鏡清今天在立法院表示，「廠商夠強、台灣受影響不大。」
今天立法院經濟委員會邀請國發會針對對等關稅後景氣及全球佈局。劉鏡清說明，台灣很多領域是領先者，如果競爭者也得到同樣的關稅，「我們就會繼續領先。」
就國發會走訪企業的結果顯示，除了台積電在美國確定會設廠，聯電則有跟英特爾合作，中美晶也有，所以問題不大。而且，多數企業都認為，只要主要競爭對手，包括中國、日韓等，只要大家都是百分百關稅，台灣就不會有問題，「廠商覺得我們自己夠強。」
