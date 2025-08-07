投資台灣2.0方案上路 經部：已掌握36件

行政院核定投資台灣三大方案二點○，昨天起公告實施。經濟部表示，現已掌握卅六件投資案，以半導體相關、電子資訊、食品物流等產業為主。經濟部表示，在對等關稅下，一般中小企業要赴美國投資很困難，盼爭取產業繼續在台灣投資。

經濟部預期，投資台灣三大方案二點○可再創造一點二兆元的投資、八萬個就業機會。針對美國總統川普希望台灣到美國投資，是否與投資台灣三大方案形成排擠效應？經濟部次長何晉滄表示，雖然台美的關稅還在談判中，但台積電在台灣十多個廠都在興建中，顯見投資動能還在，因此對於投資台灣三大方案也很有信心。

經濟部官員指出，很多業者都致電詢問投資三大方案，但目前掌握案僅卅六件，很多業者表示因為關稅不確定性，對未來投資計畫先hold住，抱持觀望。

據透露，目前掌握的卅六件以半導體相關、電子資訊、食品物流等產業為主，也有投資額度不低的外商企業。經濟部規畫在本周進行兩件、下周進行一件投資案的聯合審查。未來預計約有卅三件提出申請。

經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠說，在美國高關稅下，預期與台積電相關供應鏈有機會赴美投資，一般中小企業要去美國投資不容易，因為成本太高。何晉滄表示，赴美投資要「以大帶小」才有可能，中小企業很難單打獨鬥去美國。

政府二○一九年為因應美中貿易戰及協助廠商升級轉型，推動「投資台灣三大方案」，提供融資優惠、土地租金優惠、加速水電取得、稅務專屬服務、預核引進移工等優惠措施，截至今年七月止共吸引一六七八家、兩兆五三九六億元的企業投資。投資台灣三大方案二點○在行政院核定後，經濟部修正作業要點公告後，昨正式上路。

經濟部表示，目前落實投資達八八八家業者，投資額達一兆一三○○億元；但有企業會申請計畫變更、展延，最後有一二二家企業因疫情缺工缺料、未獲得貸款、或市場低迷等因素中止投資，金額一一八五億元，占核定總投資金額的百分之四。另外，有六六八家投資還在進行中。