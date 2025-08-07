7月CPI年增率1.54% 重要民生物價 漲幅17個月新高

主計總處昨天發布七月消費者物價指數（CPI）年增率百分之一點五四，高於六月的百分之一點三六，主因為丹娜絲颱風及豪雨造成農產損失，蔬菜價格上漲。

七月CPI增幅雖連續三個月低於百分之二通膨警戒線，但十七項重要民生物價因豬肉、雞肉價格漲價，年增率百分之一點七九，漲幅創十七個月最高；外食費及房租漲勢持續上漲，外食年漲百分之三點四八，房租則漲百分之二點三三，近三個月最高，租屋族及民眾外食壓力仍大。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，近期中南部豪雨對八月菜價壓力雖大，但去年八月也有颱風，基期已高，估八月CPI年增率與七月相當。

美國關稅政策將導致美國通膨再起，外溢效果是否造成台灣也出現通膨危機？曹志弘說，八月起適用的新關稅較四月宣布的低，影響會比較小；其次，國際農工原物料價格因需求減少而下降，原物料價格下跌，進口物價也會下跌，加上台幣升值可以減低進口物價壓力，「對台灣物價影響往下居多」。主計總處十五日會公布全年物價走勢最新預測。

主計總處指出，七月CPI較去年同月漲百分之一點五四，是因丹娜絲颱風及豪雨造成農產損失，推升蔬菜價格漲勢，肉類、外食費等食物類價格持續上漲，加上房租、交通工具零件及維修費等費用調升，台鐵票價調漲，但油料費、機票及通訊費等價格下跌，抵銷部分漲幅。若扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI年增率百分之一點七。

不過，行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物價年增百分之一點七九，豬隻因天熱食慾不佳，加上颱風造成有些豬舍損壞導致供給變少，豬肉漲幅達百分之五點八七，雞肉漲幅百分之三點二九也創十七個月最高。連續十八個月下跌的雞蛋價格轉為上漲，因為最近颱風造成蔬菜漲價後，民眾轉買雞蛋的替代效果，以及豪雨造成雞舍受損產量減少。

七月外食費年增率百分之三點四八，仍處高點，且較六月年增率百分之三點四四更高。此外，近期房市景氣雖明顯下滑，但房租漲幅不但沒有縮小，七月房租上漲百分之二點三三，漲幅比五、六月更高，為近三個月最高。

曹志弘表示，房租從二○二二年七月以來漲幅都高於百分之二，原因有二，一來整體物價上漲，房東漲房租因應；第二是住宅維修費用及房貸利率提升，房東成本增加。不過，近期整體物價年增率已經三個月低於百分之二，住宅維修費用也下降，會使房租漲幅不再擴大。

至於外食費，曹志弘認為，四月電價未調整，廠商成本壓力比較小，應該不會再擴大。

對於目前物價走勢，曹志弘說，雖因颱風豪雨影響菜價肉價，但核心CPI已連續十六個月小於百分之二，整體物價相對平穩。此外，美國調漲關稅底定，的確會影響國際需求下降，因此國際農工原物料價格都比三月宣布前低，其中七月原油價格跌幅逾兩成，原油以外原物料價格則是漲跌互見。