經濟部：投資台灣2.0 已掌握36案

行政院核定投資台灣三大方案2.0，昨（6）日起公告實施。經濟部表示，現已掌握36件投資案，以半導體相關、電子資訊、食品物流等產業為主。經濟部表示，在對等關稅下，一般中小企業要赴美國投資很困難，盼爭取產業繼續在台灣投資。

受到美國對等關稅影響，經濟部官員坦言，很多業者都有致電詢問投資三大方案，但目前掌握案僅36件，很多業者表示因為關稅不確定性，對未來投資計畫先抱持觀望。

據透露，投資案件以半導體相關、電子資訊、食品物流等產業為主，也有投資額度不低的外商企業。經濟部規劃本周聯合審查兩件、下周一件。

經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠表示，在美國高關稅下，預期與台積電相關供應鏈有機會赴美投資，一般中小企業要去美國投資不容易，因為成本太高了。經濟部政務次長何晉滄表示，赴美投資要「以大帶小」才有可能，中小企業很難單打獨鬥去美國。

投資台灣三大方案2.0在政院核定後，經部修正作業要點公告後，昨日上路。