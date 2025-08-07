94%排碳大戶 申請碳費優惠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部昨（6）日召開碳費費率審議會，環境部次長施文真表示，今年總計有464廠符合碳費徵收對象，其中有321廠已提出申請自主減量計畫，115廠完成意願登記，合計比例高達94％，其中有21％選擇每噸50元的優惠費率、79％選擇每噸100元。

碳費制度上路，2025年開始針對年排放量2.5萬公噸CO2e以上電力業、燃氣供應業及製造業開徵碳費，預估252家企業（464廠），其中包括132間上市櫃公司。這些排碳大戶明年5月時將會依照今年排放量申報繳納碳費。

今年第一次碳費費率審議會昨日召開，氣候變遷署會中先報告自主減量計畫申請情況，依去年盤查登錄資料推估徵收對象涵蓋約464廠，截至8月1日，共321廠提出申請，其中21％選用每噸50元的優惠費率、79％選用每噸100元；另有115廠完成意願登記。

在自主減量計畫申請廠家中，以半導體業為大宗，其次為化學原料業；從排放量來看，以每年4至10萬噸與10至50萬噸的申請廠數最多，分別有137廠、136廠，但也有54廠並未提出申請。

半導體 氣候變遷

延伸閱讀

環部：高碳洩漏認定原則 關稅暫未納獨立考量

台積電管控嚴謹…爆員工竊營業秘密 半導體業專家難以置信

金管會：上市櫃銷美7.7兆元 應即時揭露關稅影響

美台關稅談判台積電被點名 葛如鈞：川普瞄準 對抗機率極微

相關新聞

無人艇商機爆發 供應鏈振奮 鋼鐵、線纜、化工族群同步受惠

國防部打造海上無人艇戰隊，供應鏈振奮。造船三雄台船、龍德、中信三大廠研製無人艇、無人船已開發完成，業界傳出，政府近期大舉...

7月CPI年增率1.54% 重要民生物價 漲幅17個月新高

主計總處昨天發布七月消費者物價指數（CPI）年增率百分之一點五四，高於六月的百分之一點三六，主因為丹娜絲颱風及豪雨造成農...

軍艦、公務船 千億級新單將釋出

台灣區造船公會理事長暨中信造船總經理韓育霖指出，這幾年來包含軍艦和公務船訂單約有近千億元；預期未來十年內，不包含潛艦後續...

惠譽維持評等 肯定台灣財政紀律

財政部昨（6）日表示，惠譽（FitchRatings）5日宣布，確認維持自2021年調升台灣長期主權信用評等為「AA」，...

94%排碳大戶 申請碳費優惠

環境部昨（6）日召開碳費費率審議會，環境部次長施文真表示，今年總計有464廠符合碳費徵收對象，其中有321廠已提出申請自...

投資台灣2.0方案上路 經部：已掌握36件

行政院核定投資台灣三大方案二點○，昨天起公告實施。經濟部表示，現已掌握卅六件投資案，以半導體相關、電子資訊、食品物流等產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。