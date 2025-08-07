94%排碳大戶 申請碳費優惠

環境部昨（6）日召開碳費費率審議會，環境部次長施文真表示，今年總計有464廠符合碳費徵收對象，其中有321廠已提出申請自主減量計畫，115廠完成意願登記，合計比例高達94％，其中有21％選擇每噸50元的優惠費率、79％選擇每噸100元。

碳費制度上路，2025年開始針對年排放量2.5萬公噸CO2e以上電力業、燃氣供應業及製造業開徵碳費，預估252家企業（464廠），其中包括132間上市櫃公司。這些排碳大戶明年5月時將會依照今年排放量申報繳納碳費。

今年第一次碳費費率審議會昨日召開，氣候變遷署會中先報告自主減量計畫申請情況，依去年盤查登錄資料推估徵收對象涵蓋約464廠，截至8月1日，共321廠提出申請，其中21％選用每噸50元的優惠費率、79％選用每噸100元；另有115廠完成意願登記。

在自主減量計畫申請廠家中，以半導體業為大宗，其次為化學原料業；從排放量來看，以每年4至10萬噸與10至50萬噸的申請廠數最多，分別有137廠、136廠，但也有54廠並未提出申請。