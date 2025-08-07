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惠譽維持評等 肯定台灣財政紀律

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（6）日表示，惠譽（FitchRatings）5日宣布，確認維持自2021年調升台灣長期主權信用評等為「AA」，展望「穩定」，肯定台灣審慎財政管理及維持良好財政紀律。

財政部表示，2025年全球經濟成長動能趨緩，貿易壁壘升溫，加上地緣政治風險再起等不確定因素，及極端氣候造成災害等負面衝擊，財政部將持續透過審慎及彈性財政政策，以因應產業及社會發展需要，同時優化財政治理，謹守財政紀律。

惠譽表示，台灣妥慎財政管理能力及具競爭力的經商環境，是支持評等結果的關鍵因素。

另外，台灣整體稅課收入表現優於預期，加上政府支出略低於預算數，使2024年度各級政府財政盈餘（包含特別預算）占GDP比率0.4％，惠譽預測2025年度稅課收入表現優異，各級政府仍將有微幅財政盈餘。

惠譽推估台灣各級政府1年以上公共債務未償餘額占GDP比率穩定下降，自2024年之31％下降至2027年之27％，反映低財政赤字及穩健經濟成長。

惠譽 財政部

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