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軍艦、公務船 千億級新單將釋出

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台灣區造船公會理事長暨中信造船總經理韓育霖指出，這幾年來包含軍艦和公務船訂單約有近千億元；預期未來十年內，不包含潛艦後續艦、無人船、無人艇，相關船舶至少還有數千億元新單將釋出。

隨著政府對國艦國造政策支持，以及在手軍艦訂單的推進，台船（2208）、中信造船和龍德造船三大船廠未來幾年的增長潛力可觀。韓育霖說，在此基礎下，台灣造船業可以朝高質量、高價化船舶區塊發展，走出新藍海。

近年政府將「國防自主」列為施政重點，國艦國造備受矚目。國防部依計劃推動六大案包括新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、高效能艦艇、新一代輕型巡防艦、快速布雷艇及潛艦等。

台灣三大造船廠各擁優勢，除了都有無人艦艇的開發技術外，台船方面擁有百萬噸級造船乾塢和具備船舶自主設計能力，中信造船則配置五個廠區並有強大維修廠做後盾，至於龍德造船以高速船型設計取勝。根據船舶中心的統計資料，我國近十年的造船產業平均年產值約為650億元，未來幾年將可望推升至千億元。

中信 潛艦 國防部

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