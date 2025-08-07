無人艇商機爆發 供應鏈振奮 鋼鐵、線纜、化工族群同步受惠

國防部打造海上無人艇戰隊，供應鏈振奮。造船三雄台船（2208）、龍德、中信三大廠研製無人艇、無人船已開發完成，業界傳出，政府近期大舉採購無人機後，下一步擬擴大至海上無人載具，全面打造「海空無人載具防衛網」，若比照無人機採購規模將是千億級。

國防部委託中科院與民間業者打造的快奇無人艇，昨（6）日搭配台版彈簧刀無人機亮相，被視為台灣國防力推「海上無人船載具防衛網」的序曲，造船三雄預期將在9月的「國防工業展」展示相關技術。供應鏈業者包括造船廠外，還有鋼鐵、化工、機電、線纜、AI、資通訊等相關族群都可望受惠。

三大造船廠無人船競爭優勢概況 圖／經濟日報提供

國防部長顧立雄近日接受外媒專訪時表示，台灣計劃今年內開始將無人艇納入海軍部隊，以建立現代化國防力量。業界認為，顧立雄的談話等於證實國防部正積極推動無人艦艇採購案。

台灣是四面環海的島國，在看好小型無人船和無人艦艇的發展下，台船、中信造船和龍德造船等三大船廠相繼投入新產品研發，三家公司均表示，除爭取國防訂單外，同時可跨入離岸風電、港口安全運用。

台船表示，自主研發的無人船「奮進魔鬼魚號（Endeavor Manta）」，是由台船及子公司台船動力，會同在地廠商組成「台船無人船團隊」，共同合作研製，借鏡俄烏戰爭的啟示，從作戰構想、設計、建造到測試，均圍繞「機動快速、恫嚇打擊」的不對稱作戰概念發展。

該船型船長8.6米、船寬3.7米、載重高於1噸、最高航速35節以上，除可利用4G、衛星信號或射頻多種遙導控模式，亦自主開發群控模式、自主航行避碰、AI目標辨識、反劫持（控制權和自毀）」等功能，具有原始碼自主權整合能力，跟國內已公開發表的無人船有很大區隔。

龍德造船方面，目前獲中科院研製代號「快奇專案」攻擊無人艇標案，承造三艘攻擊型無人艇載台，艇長10公尺以下，載重4噸以下，吃水深度0.5公尺以下，預訂今年研製完成，未來可能提供陸軍特戰部隊運用。同時，該公司並研發出「黑潮」無人艇，設計注重高速操縱能力與匿蹤能力，搭載多種感測器並整合AI操作介面，能在複雜海象中維持穩定表現，適合執行情監偵（ISR）與打擊任務。

中信造船方面，也研製出「中信5號無人艇」，其外型設計與瑞典CB90攻擊快艇相當類似，全長16.5公尺、寬與高均為3.8公尺，滿載排水量20噸，吃水約1公尺，船速可達30節，在容納1,300公升燃油情況下，續航力達300浬。該艇可自主航行，在缺乏GPS與通信設備輔助情況，仍能透過自身電腦運算返航。