資誠：未誠實向IRS報稅 恐失去美國公民身分

資誠聯合會計師事務所指出，美國檢察官3月請求法庭剝奪一位未誠實報稅女士的公民身分。這位住在美國休士頓的女士在2017和2018年接受移民官員的面試，以確定她符合「良好道德品質」的標準，並順利取得公民身分；然而，她在2019年時因稅務詐欺被起訴，她承認在2012年至2015年間（取得美國公民身分前），在所得稅報上故意短報收入，並同意向美國國稅局繳納相關罰款並被判處3年監禁。

儘管她取得身分當時尚未被指控犯有此罪，美國司法部仍尋求剝奪她的公民身分，理由是她在歸化過程中，針對「是否曾經犯罪，即使是從未被指控的犯罪行為」一問，回答了「否」。

資誠指出，美國司法部延續川普的移民打擊政策，於今年6月的備忘錄指出，民事部門已設立「取消歸化程序」的10大優先案件類別，包括：

1. 對國家安全構成潛在威脅的個案，包括與恐怖主義、間諜活動或從美國非法出口敏感物品、技術或信息有關引發國家安全關切者；

2. 涉嫌酷刑、戰爭罪或其他侵犯人權行為的個案；

3. 涉嫌推動或曾推動犯罪幫派、跨國犯罪組織及毒品販運集團非法活動的個案；

4. 在入籍過程中未披露所犯罪行的個案；

5. 涉嫌人口販運、性犯罪或暴力犯罪的個案；

6. 涉及各類金融詐欺、針對美國的詐欺行為之個案，包括薪資保護計畫（PPP）貸款詐欺和醫療補助/醫療保險詐欺；

7. 涉嫌對個人、基金或企業進行詐欺的個案；

8. 透過政府腐敗、欺詐或重大虛假陳述獲得歸化，且未被其他優先類別涵蓋的個案；

9. 由美國檢察官辦公室轉介或與未決刑事指控相關的個案，如果該指控未能歸類於其他優先事項之一；

10. 其他指派給民事部門並被認定具有充分重要性的個案。

此外，民事部門保留在認為適當的情況下追究這些類別之外案件的裁量權。

資誠美國業務負責人蘇宥人表示，在刑事訴訟中，政府必須以「超出合理懷疑」的標準來舉證被告有罪，這是最高的證明標準。但在大多數取消歸化（Naturalization）的案件中，政府提起的是民事訴訟，其中不具備這些保護措施，舉證標準較低，僅需要「明確和令人信服的證據」，而不是「超出合理懷疑」。最重要的是，此類型案件沒有時效限制，因此政府可以追溯數十年前的事件以建立案件。剝奪公民身分的案例極為罕見，但在川普第一任期內，向法院提起的案件數量相較於布希及歐巴馬任內有增加趨勢。

蘇宥人指出，雖然這項案例極為特殊，但隨著「入籍過程中未披露所犯罪行的個案」類別被列為第四優先順位，針對已歸化之美國公民或是居住在美國且有意取得身分之納稅義務人，更應小心檢視已申報之稅表是否如實就其義務誠實申報並繳納稅款。