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第12屆台紐ANZTEC聯合委員會議 盼續深化經貿合作

中央社／ 台北6日電

台紐經濟合作協定（ANZTEC）生效迄今12年，第12屆ANZTEC聯合委員會議近日舉辦，經濟部表示，台灣文心蘭切花、芒果、荔枝及鳳梨已成功輸銷至紐西蘭市場，擴大台灣蔬果外銷市場版圖，持續深化雙邊經貿合作。

第12屆ANZTEC聯合委員會議近日在台北舉行，由經濟部國際貿易署副署長胡啟娟與會主持，和紐方就過去一年在食品安全檢驗與動植物防疫檢疫、技術性貿易障礙、電子商務、貿易與勞工、影視合製、原住民族合作等ANZTEC章節執行成果進行交流。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，台紐ANZTEC自2013年12月生效迄今12年，在ANZTEC架構下，台灣與紐西蘭持續討論食品安全檢驗與動植物防疫檢疫議題，台灣文心蘭切花、芒果、荔枝及鳳梨已成功輸銷至紐西蘭市場，擴大台灣蔬果外銷市場版圖。

貿易署指出，台灣對紐國承諾開放的農產品輸台已全部零關稅，原採關稅配額限制的鹿茸及液態乳，亦自今年起取消輸台配額及免除關稅，完成台灣對紐國降稅期程承諾。此外，台灣今年6月完成對紐西蘭乳製品系統性查核，紐國優質乳製品經查驗合格後，將可輸台供國內消費者選擇。

貿易署說明，台紐在技術性貿易障礙方面也有豐富合作成果，雙方回顧去年9月台紐專家就關鍵礦產、儲能設備及電池產品安全交流情形，並將於8月下旬辦理研討會，向台灣業者介紹紐西蘭電機電子產品檢驗制度。

貿易署指出，台紐原住民族合作更具特色，橫跨語言、文化、藝術、教育文化、青年培力及經濟等多面向，成果豐碩。

貿易署表示，感謝紐方共同推動ANZTEC，持續深化雙邊經貿合作，盼雙方未來能共同思考如何使ANZTEC持續與時俱進，以前瞻方式推動，因應日益複雜的國際經貿情勢及雙方面臨的新挑戰。

關稅 外銷 消費 紐西蘭 經濟部 食品安全 電子商務

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