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物價平穩！7月CPI年增1.54% 主計總處：關稅推升通膨有限

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
主計總處6日公布7月消費者物價上漲率（CPI）為1.54%，相較6月1.36%有微幅上漲0.37%，不過仍連續3個月低於2%的通膨警戒線。香港中通社圖片
主計總處6日公布7月消費者物價上漲率（CPI）為1.54%，相較6月1.36%有微幅上漲0.37%，不過仍連續3個月低於2%的通膨警戒線。香港中通社圖片

主計總處6日公布7月消費物價上漲率（CPI）為1.54%，相較6月1.36%有微幅上漲0.37%，不過仍連續3個月低於2%的通膨警戒線。主計總處綜合統計處專委曹志弘說明，數據呈現國內物價持續平穩，評估美國對等關稅正式上路後，推升通膨力道仍有限。

主計總處統計，7月CPI年增率為1.54%，比6月CPI年增率1.36%略微上漲0.37%，主因蔬菜受7月風災豪雨影響，量減價揚，加上逢暑期旅遊旺季，旅遊團費及機票等費用走高，與6月下旬臺鐵票價調漲，惟水果及成衣價格下跌，抵銷部分漲幅。

美國上周宣布台灣暫時性稅率20%，對等關稅預計8月7日起實施，外界關注是否對後續物價產生影響，例如美國調漲進口關稅之後，美國產品可能漲價，採購美國進口商品會更貴，產生外溢效果。

曹志弘說明，觀察美國政府陸續公布的關稅稅率，目前8月出爐的新數值，幾乎都低於4月所公布的版本，因此評估這部分的影響會比較小。

曹志弘也說，美國關稅政策使國際需求下降，以7月農工原料價格和對等關稅宣布前的3月比較，多呈下跌，而新台幣匯率這幾個月持續升值，有助於減輕進口壓力，可緩解物價上漲的力道。

曹志弘表示，綜合來看，對等關稅對台灣物價影響有正、有負，不過抑制物價效果比較大。目前國內物價持續平穩，因此他研判，8月通膨率應該和7月差不多，仍會低於2％。

美國 物價 關稅 通膨 豪雨 消費 水果 漲價 新台幣 台幣匯率

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