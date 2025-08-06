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投資台灣三大方案加碼、擴大試用範圍 拚創造1.2兆元的投資

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
投資台灣三大方案優惠措施將加碼成為2.0方案，並擴大試用範圍。圖／本報資料照片
投資台灣三大方案優惠措施將加碼成為2.0方案，並擴大試用範圍。圖／本報資料照片

投資台灣三大方案優惠措施將加碼成為2.0方案，並擴大試用範圍，由過去的大陸台商，擴及全球台商，就連外國企業在台設立子公司的也能申請。投資台灣事務所營運長陳明珠表示，預期可創造1.2兆元的投資、8萬個就業機會。

陳明珠表示，此次擴大範圍主要是因應對等關稅，2025~2027年新增貸款額度7200億元，大企業支付銀行委辦手續費，都採階梯式補助，20億元0.7%、20~100億元為0.5%，100億元以上為0.3%，中小企業支付銀行委辦手續費也調整為1%，支付期限維持為3年。

至於移工優惠，陳明珠表示，聘僱本國員工薪資達3.63萬元，移工比率可於3K5級制極限有Extra制再加10%，本國員工薪資3.82萬元，移工比率上限由40%提高到45%。

經濟部次長何晉滄表示，此次資台灣三大方案範圍擴大，投資產業別也聚焦信賴五大產業，並把AI轉型也納入，希望可以解決企業問題。

陳明珠表示，截至7月底，1.0方案已經有1678家企業申請，吸引2.53兆元投資，更有888家企業完成投資，投資金額為1.13兆元，僅有122家企業因為疫情而選擇中止投資。

陳明珠表示，2.0方案目前已經有3家企業輔導完、2企業本周聯審，還有33家企業表達意願，大部分為半導體、電子資訊、食品、物流業等產業。

美國總統川普希望台灣到美國投資，恐與投資台灣三大方案形成排擠效應，何晉滄直言，要去美國不是很容易的事情，對於中小企業來說，美國投資成本太高。

何晉滄也說，雖然台灣的關稅還在談判中，但台積電在台灣十多個廠都在興建中，顯見投資動能還在，因此對於投資台灣三大方案也很有信心。

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