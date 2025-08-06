颱風攪局推升菜價 7月物價指數年增率升至1.54%

主計總處今天發布7月消費者物價指數（CPI）年增率1.54%，主因丹娜絲颱風及豪雨造成農產損失，蔬菜價格上漲。7月年增率1.54%雖連續三個月小於2%通膨警戒線，但是外食及房租漲勢持續上漲，外食年漲3.48%，房租則漲2.33%，租屋族及民眾外食仍非常有感。

主計總處指出，7月CPI較上年同月漲1.54％，主因丹娜絲颱風及豪雨造成農產損失，推升蔬菜價格漲勢，肉類、外食費等食物類價格持續上漲，加上房租、家庭管理費用、醫療費用、補習及學習費、交通工具零件及維修費等費用調升，與臺鐵票價調漲，惟成衣、油料費、機票及通訊費等價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI年增率1.70％。

不過，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物價年漲1.79%，則創17個月以來最高，主因豬肉價格及雞肉價格漲幅都不小，其中雞肉漲幅3.29%也創17個月最高。

七大類中，以食物類年增率2.91%最高，主因蔬菜受丹娜絲颱風及接連豪雨影響，價格上漲5.72％，肉類也上漲4.98%，另外穀類及其製品(如麵包、蛋糕)、水果亦分別上漲2.56％及 1.96％。

7月外食年增率3.48%，仍處高點，且較6月年增率3.44%更高，可見外食費用漲勢持續增加。此外，近期房市景氣雖明顯下滑，但房租漲幅不但沒有縮小，7月房租上漲2.33%，比5、6月漲幅更高。