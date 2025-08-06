快訊

指川普投資台積電3000億美元是「假訊息」 經長郭智輝道歉了

瞬間曝光！北市無照男直直撞7車擠一團 釀2傷1人脊椎骨折

被爆邀請太古汽車宴請立院高層 三立主管遭停職調查

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風攪局推升菜價 7月物價指數年增率升至1.54%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
7月颱風來襲影響菜價，CPI年增率較6月高。圖／本報資料照片
7月颱風來襲影響菜價，CPI年增率較6月高。圖／本報資料照片

主計總處今天發布7月消費者物價指數（CPI）年增率1.54%，主因丹娜絲颱風豪雨造成農產損失，蔬菜價格上漲。7月年增率1.54%雖連續三個月小於2%通膨警戒線，但是外食及房租漲勢持續上漲，外食年漲3.48%，房租則漲2.33%，租屋族及民眾外食仍非常有感。

主計總處指出，7月CPI較上年同月漲1.54％，主因丹娜絲颱風及豪雨造成農產損失，推升蔬菜價格漲勢，肉類、外食費等食物類價格持續上漲，加上房租、家庭管理費用、醫療費用、補習及學習費、交通工具零件及維修費等費用調升，與臺鐵票價調漲，惟成衣、油料費、機票及通訊費等價格下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI年增率1.70％。

不過，行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物價年漲1.79%，則創17個月以來最高，主因豬肉價格及雞肉價格漲幅都不小，其中雞肉漲幅3.29%也創17個月最高。

七大類中，以食物類年增率2.91%最高，主因蔬菜受丹娜絲颱風及接連豪雨影響，價格上漲5.72％，肉類也上漲4.98%，另外穀類及其製品(如麵包、蛋糕)、水果亦分別上漲2.56％及 1.96％。

7月外食年增率3.48%，仍處高點，且較6月年增率3.44%更高，可見外食費用漲勢持續增加。此外，近期房市景氣雖明顯下滑，但房租漲幅不但沒有縮小，7月房租上漲2.33%，比5、6月漲幅更高。

豪雨 外食 丹娜絲颱風

延伸閱讀

高雄市0728豪雨第二波農損救助 8/6起受理申報

早年祖先避水患智慧 台南溪南寮「竹籠茨」不敵颱風被吹倒

菜價飆漲破今年新高、敏豆每公斤飆至400元 民眾：只能勒緊褲帶吃泡麵

豪雨重創中南部 中市民進黨團議員「捐1日所得」助重建

相關新聞

匯價貶勢終場前卡彈 台幣收29.99元「貶6.3分」

台幣今日呈現貶勢，最後收在29.99元，貶值6.3分。

颱風攪局推升菜價 7月物價指數年增率升至1.54%

主計總處今天發布7月消費者物價指數（CPI）年增率1.54%，主因丹娜絲颱風及豪雨造成農產損失，蔬菜價格上漲。7月年增率1.5...

川普指台積電投資3000億美元 經長霸氣回：假訊息

美國總統川普表示，台積電（2330）將投資美國3000億美元。經濟部長郭智輝6日上午在立法院受訪直言，這是「假訊息」。隨...

比亞迪傳繞道入台 郭智輝：資安、國安有疑慮汽車絕不開放

經濟部長郭智輝今天前往立院拜會民進黨立院黨團，也陸續拜會了幾位民進黨立委辦公室，對近日社會關注議題進行溝通說明。據綠委轉...

台灣手工具同業公會理事長：美關稅影響「慢慢浮現」 接單只能用這招

美國對等關稅初步課徵20%，對台灣產業的衝擊大，但台灣手工具工業同業公會理事長賴孜亮今天表示，這不是炸彈，丟下來立即會爆...

光電板放台糖農地 白緊追台糖、環境部

「光電板未經許可，怎麼隨意放置在嘉義的台糖農地！」白委張啓楷6日揭露，近日因為丹娜絲颱風造成四散的光電板，業者未經過環境部允許就放在農地，至今都尚未移除。白營總召黃國昌質疑，環境部為何能允許光電板如此棄置。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。