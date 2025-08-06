匯價貶勢終場前卡彈 台幣收29.99元「貶6.3分」

「光電板未經許可，怎麼隨意放置在嘉義的台糖農地！」白委張啓楷6日揭露，近日因為丹娜絲颱風造成四散的光電板，業者未經過環境部允許就放在農地，至今都尚未移除。白營總召黃國昌質疑，環境部為何能允許光電板如此棄置。

2025-08-06 12:39