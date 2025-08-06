匯價貶勢終場前卡彈 台幣收29.99元「貶6.3分」
台幣今日呈現貶勢，最後收在29.99元，貶值6.3分。
央行昨透露台幣已經不具備強升條件，今天台幣開盤就偏弱整理，不過到中午僅小貶作收。然而，下午盤開始，進口商考慮未來升值空間不大，先行買匯，帶動台幣貶值力道。
不過，終場前匯價突然「卡彈」停留在29.99元，最終並未貶破30元大關。匯銀人士表示，「價格應該是刻意的。」即便央行認為下半年台幣沒有強升條件，但如果匯率反而因此走貶過快，不是央行願意看到的情況，因此在整數關卡前適度調節，也算表達央行希望匯價穩定的態度，但市場預料，後續台幣走貶機率仍高。
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