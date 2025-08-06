美國公債仍是避險首選！財經專家曝：市場基礎不受波動雜音影響

富達國際美元債券基金基金經理帕特爾（Rick Patel）表示，近期市場波動、地緣政治、貿易消息等使部分投資人質疑美國公債的避險地位。儘管穆迪近期下調美國信貸評級、美國財政赤字規模龐大，以及海外投資人對美國公債需求等疑慮，但這些擔憂似乎被過度放大。

帕特爾指出，首先，美國信貸因財政前景令人擔憂，早在穆迪下調評級前約18個月已被列入「負面觀察名單」，故此次評級調整並非意外。此外，穆迪也強調，從經濟規模、韌性與活力，以及美元作為全球儲備貨幣的角色來看，美國仍具卓越的信用優勢。基於美國市場的規模、流動性與強度無可比擬且無法取代，預期美國公債與信用資產仍將是全球投資者的重要配置。

至於財政赤字，帕特爾表示，雖然未來數年約7%赤字預測令人感到憂慮，但這7%的赤字大致可分為公債利息支出與財政支出約各半。隨著美國聯準會（Fed）可能展開降息行動，利息支出將下降，赤字規模也將縮小，從而減輕債市對債務與GDP比率的擔憂。關注美國經濟是否轉弱反而更加重要，因財政空間已大幅縮小，政府的財政支援將遠不如以往危機時期。

帕特爾指出，在高赤字的預期下，美國必需大量發行公債。近期地緣政治事件引發海外需求減弱，投資人應留意，日本與中國大陸機構法人投資者近年已逐步降低對美國資產的配置，但這仍對整體需求影響有限。

此外，受惠美國國內的財富結構，美國公債未來需求仍具韌性。美國家庭的股票配置比例遠高於全球其他地區，代表美國投資人仍有大量空間可轉向固定收益資產。

帕特爾指出，若美國家庭將1%資產轉向固定收益，便足以支撐未來兩至三年的公債發行。事實上，多種因素可帶動這種輕微資產配置調整，包括美國公債收益率具吸引力，將促使退休金、保險與多重管理帳戶增加其配置，而無需個人投資者主動轉換。美國政府也可能提供稅務誘因，帶動此資產配置調整。