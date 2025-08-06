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川普指台積電投資3000億美元 經長霸氣回：假訊息
美國總統川普表示，台積電（2330）將投資美國3000億美元。經濟部長郭智輝6日上午在立法院受訪直言，這是「假訊息」。隨後又說，「我不知道」、「這要問台積電」、「這是台積電的問題」。
針對台積電將投資美國3000億美元，郭智輝一開始霸氣回應是「假訊息」。媒體詢問，你是指川普說的是假訊息？郭回答：「我不知道誰講的。」媒體說，是川普說的。郭表示，「那我不知道」、「這要問台積電」、「這是台積電的問題」。
媒體詢問郭在產業座談時提到我對美國4000億美元投資，郭表示，這是假設4000億美元，「如果想要將20%關稅努力降到15%，可能要花這麼多代價」。
媒體詢問，那是有4000億美元準備？郭回答：「只是在討論，所以就將產業界意見，整理之後，跟上面報告，OK？」
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