比亞迪傳繞道入台 郭智輝：資安、國安有疑慮汽車絕不開放

經濟部長郭智輝今天前往立院拜會民進黨立院黨團，也陸續拜會了幾位民進黨立委辦公室，對近日社會關注議題進行溝通說明。據綠委轉述，談及中國大陸比亞迪汽車是否開放進口議題，郭智輝明確表態，經濟部絕不會放手，讓資安與國安有疑慮的汽車進入國內市場；綠委也勉勵，贊同經濟部此原則立場，盼繼續為民眾把關。

鏡週刊報導，中國大陸電動車比亞迪台灣代理商日前宴請立法院正副院長幕僚及立院高層，市場也傳出比亞迪有意從泰國組裝後進入台灣市場銷售，以規避現行禁止汽車整車從中國進口等規定。

據轉述，郭智輝今天拜會民進黨立委時嚴正表示，只要他擔任經濟部長，至少一定會保證嚴守對國家與國人的資訊與車輛安全。郭也說，比亞迪不只是經濟議題，也是安全性的問題，近年比亞迪火燒車事件頻傳，相關疑慮未完全排解前，要以高標準審視，替民眾安全把關。

綠委也表示，郭智輝日前接受雜誌專訪時，談及比亞迪是否可能來台就表示，現階段並不具可行性，主因之一是美方對於「洗產地」問題十分關切，因此政府對於相關進口模式必須格外謹慎，若出現將整車或零組件輸入後在台組裝，再出口至美國的情形，恐造成外界誤解台灣成為「洗產地」的平台這將不利於國際信任與貿易合作。

綠委說，如今經濟部再度表達強硬立場，重申將從多面向檢討並強化相關管制機制，顯示政府對於防堵中國車輛藉道輸台的態度並未鬆動，未來相關廠商若有輸台計畫，恐須面對更嚴格的審查與限制。