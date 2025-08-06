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風災損害光電板 環境部建議大型案場總體檢

中央社／ 台北6日電

颱風丹娜絲重創中南部，光電案場太陽能電板受損。環境部彭啓明今天表示，已向經濟部提議，希望進行大型光電案場總體檢，好的案場予以鼓勵，有問題的案場則要求改善。

民進黨立委郭國文今天舉行記者會，指颱風丹娜絲重創台南七股，沿海重災區停電長達1週，風災暴露「漁電共生」制度性缺陷，光電案場雖近在咫尺，卻無法提供備援供電。

彭啓明今天出席台灣氣候聯盟第2屆第1次會員大會，會前接受媒體訪問時表示，經歷這次風災，從後端處理觀察到現有光電案場管理制度存在問題，如案場在面對災害時，缺乏應對措施；災害發生後，案場無法進行清運、甚至沒有清運計畫等。

彭啓明指出，已向經濟部拋出大型光電案場進行全面總體檢的想法，並表示環境部願意與經濟部一同執行。

彭啓明說，何謂「大型」光電案場的標準仍待討論，估計約有300多家可被認定為大型案場，擬以面積劃分，例如1公頃以上、或是裝置容量達1MW以上。總體檢的目的是為了區分，好的案場予以鼓勵，有問題的案場則要求改善。

此外，彭啓明說，可以理解經濟部對於全面總體檢較為謹慎，因為有增加綠能發電量的壓力，並擔心全面檢查會減慢整體光電發展速度。目前環境部仍與經濟部溝通中。

彭啓明 環境部

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