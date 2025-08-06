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台灣手工具同業公會理事長：美關稅影響「慢慢浮現」 接單只能用這招

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台灣手工具工業同業公會理事長賴孜亮今天表示，因為美國關稅未定，廠商們接單「能拖就拖」。圖／台中市政府提供
台灣手工具工業同業公會理事長賴孜亮今天表示，因為美國關稅未定，廠商們接單「能拖就拖」。圖／台中市政府提供

美國對等關稅初步課徵20%，對台灣產業的衝擊大，但台灣手工具工業同業公會理事長賴孜亮今天表示，這不是炸彈，丟下來立即會爆炸，而是影響會慢慢浮現。也因為政府說談判還未結束，目前的關稅僅是暫時性，所以同業們都仍在觀望和等待，目前接單「能拖就拖」。

他說，手工具商一般透過貿易商外銷，美國的進口商對於關稅有兩種手段，一是提高售價，再則是和生產商殺價，共同分擔提高的關稅。如果現在就談，萬一有新的關稅，變成得和買家再談第二次。尤其，萬一先談的時候價格談低了，未來要再拉上去就不好拉了。

賴孜亮說，大家已經等了前面的3個月，不介意再等一下，因此放慢接單的腳步，能拖則拖。也有一些同業因為接單少而暫時局部調整工時，目的都是希望能有更低的關稅。

關稅 美國

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