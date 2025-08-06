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立院財委會與衛福部現勘台南 籲災後嚴防登革熱

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
財政委員會召委賴惠員率財政委員會於台南勘災。賴惠員國會辦公室／提供
財政委員會召委賴惠員率財政委員會於台南勘災。賴惠員國會辦公室／提供

立法院財政委員會召委、立委賴惠員6日率隊回到丹娜絲颱風暨0728豪雨受災甚深的台南溪北地區，會同衛福部疾病管制署長莊人祥於後壁區菁寮、菁豐兩里現勘災後防疫整備，除督導災後防疫工作防治登革熱外，更呼籲全國民眾留意中國屈公病境外移入風險。

隊伍在菁豐里仰安堂、菁寮老街周邊勘查積水與廢棄物堆置情形，台南市衛生局同步展示實務防疫工具與作業流程，包括以「天溝探測棒」清除屋簷溝阻塞與積水、使用放大鏡與捕蚊網進行幼蚊與成蚊監測，以及運用空拍設備巡查大型工區與難以到達的屋頂死角，以便快速判定高風險熱區並即時處置。

賴惠員表示，災後環境整潔工作非常重要，一不留意病媒蚊孳生源就可能在帆布、廢輪胎、破損容器與屋簷形成。她要求中央與市府同步推進清淤清運、孳清藥噴、社區衛教等工作，賴惠員新營服務處也持續提供酒精與消毒水等防疫物資，歡迎鄉親前來領取。

莊人祥指出，颱風豪雨過後環境整頓不易，適逢夏季高溫多雨，帆布、輪胎等最易積水孳蚊，再加上中國屈公病疫情嚴重，境外輸入風險上升，幸好國內今年尚無本土登革熱與屈公病個案，但風險未除，仍須嚴加防範。

莊人祥呼籲，全國民眾若出現發燒、關節痛、出疹等疑似症狀務必儘速就醫，並主動告知旅遊與暴露史，同時落實家戶環境整頓與個人防蚊措施，保護自己也守護家人。

賴惠員強調，災後復建優先、防疫第一，溪北正在大規模修繕與清運，她將持續在第一線就消毒物資、人力支援、與衛教工作督促跨部會協作，讓災後重建與公共衛生同時到位，守住鄉親的健康與安全。

國民 登革熱

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