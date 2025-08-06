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比亞迪政商宴驚見立院處長 黃國昌加碼爆：三立高階主管牽線

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
大陸汽車大廠比亞迪傳出透過代理商太古汽車，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口到台灣。歐新社
大陸汽車大廠比亞迪傳出透過代理商太古汽車，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口到台灣。歐新社

中國電動車龍頭比亞迪（BYD）叩關台灣車市，傳出積極透過代理商太古集團接觸朝野立委，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，民眾黨立委完全沒有任何接觸，三立新聞與其點名民眾黨，不如先去問自家陳姓主管，整起事件臭不可聞，絕對要徹查到底。

鏡週刊報導，比亞迪低價在全球攻城掠地，引入台灣的腳步也轉趨積極，近日透過代理商太古汽車夜宴立法院高層，包括立法院正副院長韓國瑜、江啟臣辦公室幕僚，還有立法院總務處長廖炯志都受邀出席。不過，根據立法院遊說法資訊登記專區，不論輸入「比亞迪」、「太古」、「冠德」賓士等關鍵字，均查無相關遊說登記資料。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，「這家電動車汽車廠，沒有跟民眾黨任何委員有接觸，相關事情我們一無所知」，可能因為民眾黨只有8席立委，所以在對方眼中只是小蘿蔔、不是很重視，不過民眾黨團的規矩非常嚴格，只要是涉及廠商遊說、關說等類似事件，民眾黨向來的風格是碰都不會碰。

黃國昌說，三立新聞的政論節目點名民眾黨，甚至還要黃國昌直播給大家看，「這場密宴我沒有參加，如何直播給大家看」，該節目完全沒有任何基本邏輯，整件事件也跟民眾黨沒有關係，難道是在奉行民進黨立委王義川的假議題操作四步驟，三立新聞又是進行到第幾階段。

黃國昌直言，整件事情的水很深，三立新聞與其點名民眾黨，應該先問自家的陳姓主管，因為他就是參加聚會的人，聽說是在負責網路社群操作，至於廖炯志受邀出席密宴，對方也說就是陳姓主管邀約，「他根本不知道有什麼太古汽車集團，而是這位三立高階主管邀約。」

黃國昌表示，三立主管找人吃飯，事後設計狗仔偷拍，自家政論節目開始口誅筆伐、大肆批評民眾黨，請問現在是在演哪齣？該名經理除了有高階職務，還要邀約立法院處長吃飯，然後再打電話給進口車商，「這是現在三立兼職的範圍嗎？只能說水很深，絕對要徹查到底，臭不可聞。」

黃國昌也說，民進黨立委吳思瑤質疑財團夜宴涉及關說，點名民眾黨團在立法院成立調查委員會，「既然她都這麼說了，我們到時候要提案，民進黨團千萬不要再杯葛，又要拿一堆理由批評毀憲亂政，記得吳思瑤講的話，不要躲也不要閃。」

民眾黨 立法院 黃國昌 比亞迪

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