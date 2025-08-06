光電板放台糖農地 白緊追台糖、環境部

「光電板未經許可，怎麼隨意放置在嘉義的台糖農地！」白委張啓楷6日揭露，近日因為丹娜絲颱風造成四散的光電板，業者未經過環境部允許就放在農地，至今都尚未移除。白營總召黃國昌質疑，環境部為何能允許光電板如此棄置。環境部官員回答只是「暫置」，但張啓楷反駁說，暫置也要經過許可，此事將繼續追查。

民眾黨立委張啓楷表示，他接獲檢舉，嘉義縣義竹鄉溪州段1095地號農地，有業者非法棄置廢棄的太陽能光電板。張啓楷指出，環境部長彭啓明曾表示，若8月1日沒有清理完前會開罰，雖然嘉義縣政府已經開罰300萬，但罰則太輕，且相關廢棄物至5日都尚未清理，要求環境部儘速開罰。

「台糖連土地的租約都可以拖著不給！」民眾黨總召黃國昌不滿質疑，台糖何時跟業者簽約？台糖官員回答，7月22日就跟業者談好，後續才會補上合約的行政流程。黃國昌另詢問環境部，丟棄廢棄物是否為環境部管轄範圍？環境部官員回應，廢棄物是「暫置」，尚未在《廢棄物清理法》的規範範圍。

治水拿最多、成效差

但張啓楷隨即拿出台糖的公文紀錄打臉說，廢棄物即使是「暫置」，也要經過主管機關同意，黃國昌便要求環境部繼續追查，他們也會緊盯後續；黃國昌還爆料說，前瞻預算台南、嘉義與高雄拿最多，但第四期的未執行率台南有31%、高雄有40%，說好的治水工作做去哪裡？而且112到113年，台南最久與平均淹水時間不減反增。

「台南市政府還非法挪用公款！」黃國昌指出，台南的清淤工程款並未專款專用，還出現浮報經費、隱匿賸餘款的狀況，遭到監察院糾正，台南市雖然澄清沒有違反相關要點，但111年審計部總決算報告就已經示警，但相關部會如營建署卻裝傻、視而不見，此事也會追究到底。

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