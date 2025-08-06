數發部林宜敬：推動共同分潤平台 希望透過統一訂閱 讓媒體獲合理收入

媒體議價討論多時，各界也對草案立法相當關注。數發部次長林宜敬今（6）日指出，目前已經跟國科會申請經費，正在製作一個台灣優質媒體共同分潤平台，希望透過統一訂閱、聯合勸募跟自動分潤機制，讓所有媒體都得到合理收入。

立法院交委會今日續審「新聞媒體與數位平台議價法草案」案，除了提案立委之外，包含數發部、NCC（國家通訊傳播委員會）官員也都出席了今早的草案審查。

由於台灣與美國之間正在談判對等關稅，民進黨委員大多都對此時審查草案採保守態度，尤其，今天早上加拿大總理卡尼今天公開發表表示考慮將撤除加拿大的Online News Act，也就是加拿大的線上新聞法，這也讓民進黨立委對於今日逐條審查媒體議價法案的態度轉趨保守。

國民黨立委葉元之發言時就表示，「剛剛聽很多民進黨委員發言，好像不是很贊成這個法，但明明很多都是民進黨委員的版本，自己提案卻又覺得這個法案不適合。民進黨立委，應該要先表明一下你們立場，到底希不希望這個法通過。」

葉元之指出，這個法案的目標是要媒體新聞業更健全，也可以讓新聞產業獲利，目標是好的，但確實在立法時必須考慮到兩件事，第一，是這個法案定下來之後，目標究竟能不能達成，法律定了、有法源基礎，但政府會不會執行？第二，很多委員目前提出的版本是要成立基金，但是，成立基金卻由政府指派人來管理這筆基金，屆時，這些人員怎麼產生，又根據什麼樣的原則來分配給媒體？這個基金會不會最後被政府控制了？

數發部次長林宜敬發言時表示，數發部一直很積極地想要處理這件事，未來將建置一個媒體共同分潤平台，讓媒體能有訂閱收入。

林宜敬進一步解釋，簡單來說，這個平台機制，會向所有看新聞媒體的人收費，假設民眾參加這個機制，基本上就是每個月付300元，就相當於民眾以前每個月訂報300元，接下來，會依照每個人點閱的數量，把這300元分給不同媒體。目前數發部正在積極與Meta、Google協商捐款，希望將他們的捐款納入這個機制。

林宜敬也指出，目前這個機制已經進入規劃階段，正在跟台灣十幾家媒體進行初步溝通，包括中央社等，目前媒體的回應相當正面；數發部也已經跟數位平台溝通了此一想法，Meta、Google也認為這是一個可行的方式。數發部希望用數位科技商業模式，來幫台灣媒體解決相關困境，同時，他也希望立委可以給數發部3-5個月的時間，持續跟媒體、數位平台以及政府各機關單位溝通，等到溝通比較明確之後，再決定是否需要立法，畢竟，以現在這個平台的機制而言，不一定立法，也可以用科技的方式去解決相關問題。