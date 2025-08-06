女報稅造假遭追剝國籍！資誠示警：川普任內這類案變多了

一名已取得美國公民身分的休士頓女子，因在入籍前隱瞞曾犯下稅務詐欺行為，遭美國司法部提告撤銷國籍。專家提醒，美國政府已將「在申請入籍過程中未揭露犯罪」列為撤銷國籍的優先處理類型之一，對於已入籍或準備申請美國國籍的納稅人來說，務必檢視過去稅表是否如實申報，否則可能面臨被追溯並失去身分的風險。

該女子是在2017至2018年間接受美國移民官員多次面談，獲認定具「良好道德品格」，並順利取得美國國籍，但美國司法部後來發現，她早在2012至2015年間就曾刻意在所得稅申報上短報收入，雖然當時尚未被檢方起訴，但在2019年遭正式起訴後認罪，並接受三年監禁與補繳罰款。檢方認為，她在面談時被問及「是否曾犯罪（即使未被起訴）」，卻回答「否」，構成虛偽陳述，因此提起撤銷國籍訴訟。

美國司法部於2025年6月發布備忘錄，列出10項民事部門優先處理的「撤銷國籍案件」類型，其中第四項即為「申請入籍時未揭露曾犯下的罪行」。其餘還包括涉恐怖主義、間諜、毒品集團、人口販運、性犯罪、金融詐欺等行為，顯示政府針對國籍審查的標準持續收緊。

資誠美國業務負責人蘇宥人指出，這類撤銷國籍案件屬民事訴訟，政府無須達到刑事案件「超出合理懷疑」的最高舉證標準，只需提出「明確且令人信服的證據」即可，且此類案件沒有追溯時效，政府可以回頭調查數十年前的行為，雖然被撤銷公民身分的案例仍屬少數，但川普政府任內，相關提告數量已有明顯上升趨勢。

蘇宥人提醒，對已入籍或準備申請美國國籍的納稅人而言，若對自身過往申報紀錄有疑慮，應盡快尋求專業意見，確認是否已充分揭露並依法繳稅，避免未來成為政府追訴對象。