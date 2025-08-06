綠能落地不只減碳！勤業眾信用太陽能點亮偏鄉

面對美國近期通過《大而美法案》，嚴禁太陽能產品透過「洗產地」方式銷往美國，全球綠能競爭壓力升溫，卻也成為台灣突破再生能源出口困境的轉機。勤業眾信聯合會計師事務所長期深化在綠能領域的發展，不僅協助企業布局能源轉型，更以實際行動回應環境責任與社會需求。

勤業眾信今年以「Brightening Lives」為行動主軸，捐資委託喜陽能源，於老五老基金會日照中心建置太陽能發電設備，預估20年內可產出約50萬度電，等同減碳242公噸、或造林十公頃。除供應綠電外，未來售電所得也將全數捐助基金會，用於偏鄉獨居長者的營養餐食服務，讓潔淨能源實際照亮生活，也溫暖長者的日常。

勤業眾信總裁柯志賢表示，企業的永續承諾不應只停留在政策書面，而應透過多元、具體的實踐，將企業能量轉化為社會正向影響。早在2022年，勤業眾信便出資協助新竹五峰國小建置太陽能板，截至目前已累積創造近30萬元電力收益，預計20年內將為校方挹注數百萬元經費。此次與老五老基金會的合作，是另一場為期20年的公益投資，也代表勤業眾信將綠能援助從校園延伸到偏鄉高齡者的照護場域。

在實際投入台灣綠能發展方面，勤業眾信策略風險與交易資深執行副總經理龍小平指出，事務所透過股權投資、專案融資等方式，協助建構太陽光電、風電與儲能場域，累計交易裝置容量已突破2.0GW，融資裝置容量超過1.1 GW，推動企業綠電轉型之餘，亦已累積超過37億度綠電交易量。這不僅提升企業競爭力，更為台灣再生能源發展與電網穩定注入關鍵動能。

此次設置的19.78kW太陽能設備，不只是單一場域的電力解決方案，更象徵綠能走入社區、支持長照機構的新模式。勤業眾信強調，未來也將持續延伸這樣的合作模式，結合能源專業與社福需求，將太陽能導入更多校園與照護據點，擴大在地綠能與公益的雙重效益。

除了環境與照護行動，勤業眾信也積極推動教育永續。2025年起攜手線上學習平台PaGamO推出「理財素養課程」，累計已有15萬人次完成，協助學童從生活中建立財務觀念，這項計畫也被納入Deloitte全球WorldClass教育行動的一環。