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助南部災區重建 經部：八家家電品牌業者及寢具業者捐贈家電及棉被

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

近日豪雨成災，造成南部地區民生不便，經濟部指出，包括松下、聲寶（1604）、威技、雅光電器、台灣三菱、禾聯家電、台灣格力、嘉捷科技等8家品牌業者主動提供合計780台家電產品，將提供南部災民作為災後重建之基本生活設備。

為協助南部地區災後重建，經濟部郭智輝部長責成產業發展署協調電器公會及寢具公會等單位，已有多家業者響應物資捐贈及提供優惠措施，以支援受災戶基本生活所需，並建立聯繫窗口與物資清單，確保物資調度順暢、有效到位。

經濟部表示，從彙整國內家電業者捐贈情形顯示，已有松下、聲寶、威技、雅光電器、台灣三菱、禾聯家電、台灣格力、嘉捷科技等8家品牌業者主動提供合計780台家電產品，包含風扇360台、除濕機200台、冰箱130台、洗衣機30台、電視30台、電子鍋20台及微波爐10台，全數將提供南部災民作為災後重建之基本生活設備；其中風扇與除濕機數量最多，可協助災區場所通風與乾燥，降低災後病害風險。

經濟部表示，考量部分家庭家電泡水受損，已有17家品牌業者提供檢修與維修優惠措施，包含泡水機免費檢測、維修材料費七折等，並有業者提出汰舊換新方案，協助民眾儘速恢復日常。

除家電支援外，另亦協調國內寢具業者投入賑災行列，目前已捐贈夏季棉被、枕頭、薄毛毯等合計2,444件，可支應臨時安置與復建過程之基本寢具需求，提升生活穩定性。

郭智輝強調，為加速後續服務，已請產業發展署負責供給端資訊彙整與跨界協調，並建立完整物資清單及業者聯繫窗口，家電由經濟部家電小組統籌對接；寢具由經濟部所屬紡織產業綜合研究所協調辦理。上述物資將交由前進指揮所統一受理，並儘速配送至各需用單位與受災戶。經濟部感謝相關公會、企業之即時支援，共同協助災區早日恢復正常生活。

家電 經濟部

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