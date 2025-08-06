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交通部成立「交通領域 AI 推動委員會」 陳世凱啟動跨機關協作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應人工智慧技術快速發展及交通領域應用日益多元，交通部5日召開首次「交通領域AI推動委員會」，由部長陳世凱邀集部內各單位與所屬機關（構）首長，以及來自財政部與學界的專家學者共同與會，正式啟動跨部門協作平台，全面推動交通AI應用策略與風險治理工作，強化我國交通數位轉型能量。

本次會議專家成員包括，財政部主任張文熙、中研院處長陳伶志以及台灣大學教授陳柏華等，涵蓋AI應用、資安法制、智慧治理等領域，為交通部跨領域政策推進提供堅實後盾。

陳世凱於致詞時表示，AI是推動交通數位轉型與創新服務的重要關鍵，不僅可提升服務效率與民眾便利性，更具備促進交通安全、強化系統韌性與落實永續發展的潛力。委員會的成立，是交通部積極回應科技發展趨勢與政府政策的具體行動，未來將以「人本交通」為核心，系統性建構AI發展藍圖與治理架構，掌握轉型契機，也妥善管理潛在風險。

本次會議由交通科技及資訊司說明委員會任務及七大推動策略，會議同時由公共運輸及監理司報告自駕車法規調適進度，並由中央氣象署分享AI於氣象預報與災害應變上的應用成果，展現部會間協作推動的具體成效。「七大推動策略」包含：發展智慧化為民服務、建構自動化行政服務、完備AI資料與模型、厚植AI應用基礎環境、打造數位平權智慧服務、培育多元AI職能人才，以及健全AI法制與治理機制。其中智慧化為民服務目前已提出19項應用構想，自動化行政服務則規劃15案，會中也邀請委員提供建議，作為後續優化政策的依據。

此外，公共運輸及監理司於會中簡報自駕車相關法規調適進度，中央氣象署亦分享其在氣象預測、災害預警等領域導入AI的應用成果，展示AI技術在提升公共服務品質上的實質貢獻。另為落實AI模型建置與開發能量，部長指示氣象署與科資司密切配合，提供AI發展環境支援；陳部長並提醒請各機關(構)AI具備提升交通安全、效率、服務品質與永續的潛力，但交通領域亦因涉及人身安全與公共利益，在國際上多被視為高風險或高影響AI應用，需要更審慎的治理架構。

目前行政院正積極推動「人工智慧基本法」立法工作，交通部也將同步研擬部內AI使用規範與風險分類管理機制，廣納各界意見，打造創新且負責任的交通AI治理模式。

交通部表示，未來將透過本委員會持續深化跨機關、跨領域協作，累積AI應用實務經驗與制度治理基礎，並以「人本交通」為核心價值，推動AI技術在交通領域的創新應用，為台灣打造更智慧、更安全、更永續的交通未來。

AI 交通部 自駕車

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