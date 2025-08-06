運往美國的貨物適用新稅率…留意裝船時間

美國海關與邊境保護局（CBP）4日發布對等關稅徵收指引，確認川普上周發布的對等關稅最新稅率，將不適用於美東7日凌晨零時1分（台灣7日中午12時1分）之前，已完成裝船要運往美國的貨物，並且證實豁免範圍依然涵蓋半導體，遭CBP認定為轉運的貨品須額外繳納40%關稅。

白宮在7月31日公布各國對等關稅稅率的行政命令，預定8月7日起實施，CBP的公告指引為概述最新關稅政策實施細節，確認在美東時間7日凌晨零時1分前，已完成裝船要運往美國的貨物，仍只要繳納10%的關稅。

CBP公告列出的豁免項目，包括川普第一任期談成美墨加協定（USMCA）涵蓋的商品，以及救災用途的食品、衣物和藥品，還有川普在4月11日發布行政命令豁免的產品，例如半導體、稀土金屬及部分化學品。

公告也指出，遭CBP認定為轉運以規避原產國對等關稅的貨物，將額外課徵40%的從價（ad valorem）關稅，將疊加在現行或其他懲罰性關稅之上。

彭博經濟學家估算，若是對等關稅全面實施，美國平均關稅稅率將升至15.2%，高於先前的13.3%，更遠高於去年川普上任前的2.3%。

川普「依國別徵稅」政策被視為縮減貿易逆差、迫使製造業與投資回流美國的核心策略。他原訂4月實施的「對等關稅」曾暫緩執行，以提供各國談判時間，也為美方換取更有利條件。截至關稅生效前夕，瑞士與印度等國仍努力與美方磋商，爭取調降稅率。