聽新聞
0:00 / 0:00

立院三讀 罐裝無糖飲料免貨物稅

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

立法院昨天三讀通過「貨物稅條例」修正條文，電視機、錄影機、電唱機、錄音機四大家電免徵貨物稅；為增進國人健康，罐裝無糖飲料也免課徵貨物稅，另加設附帶決議，要財政部、消保機關追蹤業者有沒有將減稅利益回饋消費者。

鑒於部分電器商品已多屬民生必需品，持續課徵貨物稅不僅不合時宜，加上替代性產品日新月異，導致稅收每況愈下，持續課稅的正當性與公平性降低，其中，電視機、錄影機、電唱機、錄音機已是家中必需品且稅收低於一億元，免徵貨物稅。

貨物稅 立法院

延伸閱讀

罐裝無糖飲免稅拚全民減糖 專家籲手搖飲比照

陸軍移撥黑鷹損戰力？立院內委會建議空勤總隊另購新機遭拒

超商1款飲品占據一半貨架！上萬網友大推：長大才知健康好喝

與車商餐敘 立院總務處長：無業務往來未違反規定

相關新聞

比亞迪將掛「騰勢」品牌登台？經濟部：嚴予防堵管制

大陸汽車大廠比亞迪傳出透過代理商太古汽車，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台，經濟部表示，政府基於國家安全、車輛安全、資訊...

找到突破口？比亞迪傳繞道入台2款車已送檢測 業界：恐摧毀本土生態系

週刊今天報導，中國電動車品牌比亞迪（BYD）可能透過太古汽車集團代理、以「騰勢」品牌進入台灣市場。產業人士分析，中國政府...

立院三讀 罐裝無糖飲料免貨物稅

立法院昨天三讀通過「貨物稅條例」修正條文，電視機、錄影機、電唱機、錄音機四大家電免徵貨物稅；為增進國人健康，罐裝無糖飲料...

電動車免牌照稅 擬延4年

為鼓勵民眾使用低汙染車輛，財政部昨預告「使用牌照稅法」修正草案，將授權地方政府可免徵電動車牌照稅期限，從今年底再延長四年...

台壽、中信產 包辦保險信望愛9大獎

中信金控旗下台灣人壽勇奪二○二五保險信望愛獎「最佳保險專業」、「最佳通路策略」、「最佳商品創意」、「最佳社會責任」、「最...

彭金隆邀壽險業 討論3挑戰

知情人士透露，金管會主委彭金隆上周邀集至少十家壽險公司董事長、總經理開會，聽取業者建議，會中彭金隆聚焦三大面向，其中最受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。