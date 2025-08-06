美關稅風暴來襲 衝擊上市櫃17%營收…電腦、半導體、零組件等將是重災區
美國將公布依「232條款」對半導體調查結果及最終關稅措施，金管會嚴陣以待。據證交所和櫃買調查，2024年上市櫃公司直接或間接銷售到美國營收達7.71兆元，占總營收17.3%，若課徵高關稅，最高恐重擊近兩成營收量能，衝擊不容小覷。
進一步觀察，上市公司銷美營收達7.6兆元、上櫃公司1,147億元，反映大型企業將首當其衝。以產業別看，衝擊最劇烈的是出口導向的電子產業與其供應鏈上下游，被市場視為此波關稅風暴的「慘業」。
統計顯示，對美銷售比重較高的前五大上市櫃產業是：電腦及周邊設備、半導體、其他電子、電子零組件、通信網路業，合計351家，銷美總營收7.29兆元，占比約16%。
其中前三大上市企業（電腦周邊、半導體、其他電子）銷美金額均逾2兆元，為首波衝擊核心。上櫃企業中，半導體與電腦周邊設備業者銷美營收分別達260億與194億元，儘管規模相對較小，仍難逃波及。
證期局副局長黃厚銘指出，各公司都已採取相關因應措施，包括調整生產基地、供應鏈重組、調整海外布局，或跟客戶調整售價等因應措施。
不過，一位金融業高層坦言，此次「232條款」關鍵不僅在稅率，更在課稅範圍與認定原則。
若美方採「原產地課稅」作法，即使台灣晶片經第三地組裝出口美國，也可能被追溯課稅。例如，一台筆電雖由東南亞出口至美國，只要核心晶片產地為台灣，仍難逃加徵稅負。這也意味，關稅影響將一路延伸至筆電、手機等終端應用市場。
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