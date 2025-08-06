電動車免牌照稅 擬延4年

為鼓勵民眾使用低汙染車輛，財政部昨預告「使用牌照稅法」修正草案，將授權地方政府可免徵電動車牌照稅期限，從今年底再延長四年至二○二九年十二月卅一日止。

根據財政部預告草案，電動車免牌照稅原本實施至今年底，不過，為達成政府運具電動化階段性目標，並實現二○五○淨零排放，財政部預告修法延長四年。財政部表示，修法案對民眾有利，且多數地方政府表達支持，預告期間訂為卅日，預告期間各界仍可表達意見。

據統計，電動汽車已由二○一二年的三百多輛，增至今年的逾九點七萬輛，成長逾三百倍；電動機車也從近三點二萬輛增至約七十七點五萬輛，成長廿四倍。