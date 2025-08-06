比亞迪想繞道來台 經濟部：嚴格防堵

大陸汽車大廠比亞迪傳出透過代理商太古汽車，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台。經濟部昨天表示，政府基於國家安全、車輛安全、資訊安全及產業發展等考量，將嚴予防堵大陸品牌車以各種方式進入國內市場。

鏡週刊昨報導，比亞迪試圖以「第三地」生產全車登台，遭經濟部卡關，但代理比亞迪的太古集團仍未放棄，並於上周夜宴立法院正副院長辦公室幕僚及立院總務處長廖炯志等人。知情人士透露，立法院幕僚是被媒體界好友邀請，因此當下沒多想就赴約，以為是純粹朋友餐敘，到場才發現有車商在場。

台灣目前禁止大陸整車與底盤進口，並已要求國內車廠逐年提升本地供應比率至百分之卅五，才能認定為「國產車」。外傳騰勢已有兩款油電車送到車輛中心進行測試，據了解，已停止審驗。

經濟部官員說，現行法規已禁止汽車整車從大陸進口；而導入大陸零組件來台組裝成車部分，需符合經濟部產業發展署辦理大陸車款在地化供應鏈合作價值比率認定作業要點規定，才能銷售及領牌上路。

而為防堵大陸汽車繞道進入台灣，經濟部表示，政府將研議依相關法規，就技術引進、貨品進出口、車輛審驗、車輛銷售等面向，提出可行的管制措施。

相關人士說，例如，大陸引進汽車生產技術將經過審查，對於大陸製造的車款不予同意進口、車輛審驗及車輛銷售。跨部會將在兩岸條例架構之下，修正細部規則，全力防堵大陸汽車以直接或間接進口。

經濟部說，騰勢擬自泰國進口整車來台銷售，因騰勢屬於國內新引進之車輛品牌，現行可依公路法相關規定向交通部申請取得進口商資格，及依貿易法相關規定進口樣車，再向各主管機關申請車輛安全、汙染及噪音、能耗的相關審驗，審查通過後即能銷售及領牌上路，但未來仍需適用檢討後的管制措施。