總統府指台美經貿致力合作 駐歐盟代表：關稅談判保密非服貿黑箱

美國上周公布對台灣20%暫時性關稅，談判過程及內容遵循保密協定，後續台美關稅將磋商最終稅率及相關協議。外傳「賴總統親邀重量級大老闆救關稅，AIT一句話讓籌碼全作廢」，總統府發言人郭雅慧5日澄清，此事並不存在，事實上我國政府與美方在各領域上都有緊密聯繫，經貿上更持續致力於雙邊產業的合作，穩健發展。

有關關稅議題，駐歐盟代表李淳於YT直播節目《午青LIVE》說明，無論是「暫時性關稅」或「暫時性貿易協定」，在國際貿易都相當常見，以歐盟與加拿大簽訂FTA為例，歐盟有27個會員，會員國批准前即為「暫時性（provisional）協議」。

立法院昨日朝野協商，在野黨立委不斷要求公開談判內容，視關稅保密協議為「黑箱」。對此，李淳說，所有經貿談判都會簽訂保密協議，基於協商雙方的互信，防範資訊外洩，避免談判遭受影響，同時，雙方也都有利害關係者，為求談判的效率與時限，談判協議確定前遵守保密協定是必要的。

李淳認為，拿關稅談判和當年的「服貿協議」相互類比，並不恰當。以歐盟談判的事前、事中、事後為例，事前階段，服貿那時根本沒有說要和誰談，國人一無所知；而台美關稅談判早在四月就知道，且各界催促政府趕快去談，事前階段二者就不同。

李淳表示，宣布對象也很重要，宣布和誰談要揭露。服貿與中國大陸談，這麼敏感卻沒有揭露；台美談判部分，美國是我國重要盟友，且各界都知道，對象敏感性也不同。

李淳指出，服貿在談的過程中，大家都不曉得內容，並且服貿想在最後一刻三分鐘闖關，包裹表決；而台美在事中，行政院都有揭露去了多少事，何時去、何時回等，並且事後就是送立法院監督，賴總統也說一定會送立法院審議，走民主程序。因此，服貿顯然和當前台美關稅談判無法類比。

李淳提醒，美國對於已談定的關稅，仍有改變的可能，實例已發生在墨西哥與加拿大。他進一步指出，因應美國關稅衝擊的方式，其一，台灣的企業需要提高產品競爭力，保持在美國的市占率；其次，也可考慮將市場重心轉移到歐洲；再者，政府則必須協助企業瞭解歐洲市場環境；第四，提升產品品質，進而減少關稅的影響。

另外，針對中國大陸比亞迪汽車企圖透過第三國「洗產地」進入台灣的問題，李淳表示，中國大陸電動汽車進入台灣，除了產品競爭問題，相關的電子產品也有國安疑慮。即使透其他國洗產地手法，台灣仍應禁止。

李淳建議，可以針對產品及產品來源進行規範管制。以產品來說，例如電動車，屬具有高風險產品，只要是中國大陸品牌就應該禁止；就產地部分，以英國脫歐為例，他認為需更細緻的檢視及討論。