大陸比亞迪可繞道來台銷售汽車？經部表態：全力防堵 停止審驗

各界關切中國大陸汽車品牌比亞迪透過代理商太古汽車，自泰國引進騰勢車款來台銷售，等於整車繞道泰國來台，對此，經濟部5日明確表態，基於國家安全、車輛安全、資訊安全及產業發展等考量，將嚴予防堵。

根據媒體報導，騰勢已有2款油電車送到車輛中心進行測試，據了解，已經停止審驗。

台灣現禁止中國大陸整車與底盤進口，去年已要求國內車廠逐年提升本地供應比率至35%，才能認定為「國產車」。現中國大陸比亞迪擬透過代理商太古汽車繞道泰國，引進騰勢車款來台銷售。

為防堵中國大陸汽車繞道進入台灣，經濟部將研議建立全新制度，依現有相關法規，就技術引進、貨品進出口、車輛審驗、車輛銷售等面向，提出可行的管制措施。

相關人士表示，例如，中國大陸引進汽車生產技術將經過審查，對於中國大陸製造的車款不予同意進口、車輛審驗及車輛銷售。跨部會將在兩岸條例架構之下，修正細部規則，全力防堵中國大陸汽車以直接或間接進口。

經濟部表示，據媒體報導，騰勢擬自泰國進口整車來台銷售，因騰勢屬於國內新引進之車輛品牌，雖依現行規定，可依公路法相關規定向交通部申請取得進口商資格，及依貿易法相關規定進口樣車，再向各主管機關申請車輛安全（交通部）、污染及噪音（環境部）、能耗（經濟部能源署）之相關審驗作業，全數審查通過後即能銷售及領牌上路，惟未來仍需適用檢討後的管制措施。相關人士透露，就是騰勢車款不予放行，全力圍堵，現已停止審驗。

經濟部強調，現行法規已禁止汽車整車從中國大陸進口；導入中國大陸零組件來台組裝成車部分，需符合經濟部產業發展署辦理中國大陸車款在地化供應鏈合作價值比率認定作業要點規定，方可銷售及領牌上路。