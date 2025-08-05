找到突破口？比亞迪傳繞道入台2款車已送檢測 業界：恐摧毀本土生態系

週刊今天報導，中國電動車品牌比亞迪（BYD）可能透過太古汽車集團代理、以「騰勢」品牌進入台灣市場。產業人士分析，中國政府可透過補貼方式降低中國品牌車款成本，恐怕大量在台傾銷，摧毀台灣汽車和電動車生態系。

鏡週刊今天引述業內人士消息報導，比亞迪可能透過太古汽車集團旗下位於台北內湖的太古標達汽車，代理自泰國生產進口的比亞迪車款、以「騰勢」品牌繞道進入台灣車市銷售，目前已有2款油電車「海獅」送到車輛中心檢測。

業界高階主管分析，儘管政府2024年8月已針對國內車廠引進4種車款樣態的國產車製造進行管制、並對在地化比率提出明確規範，但並未管制引入進口車到台灣銷售的車款，這也讓有意進口中國品牌車款的業者，找到了突破口。

高階主管指出，政府未限制引進到台灣銷售的進口車款別，主要是在世界貿易組織（WTO）的模式下，不能設立非關稅貿易障礙，若針對進口車款限制，恐有違反WTO相關國際貿易規定之虞。

業界人士分析，中國政府可透過補貼方式、大幅降低自有品牌車成本、降低售價，不僅比亞迪，恐怕包括吉利、奇瑞、小米等中國車大量傾銷入台，用低廉的售價一舉拿下過半台灣車市，進一步摧毀台灣汽車和電動車的生態系，政府應嚴肅正視相關衝擊。

經濟部產業發展署在2024年8月實施新制規定，其中國內業者若規劃引進4種車款樣態，將受管制，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者。

產發署也制定在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制上路前已上市車款，也將要求業者符合國產化零件採購比率。