政院：風災修繕補助 政府全額負擔中低收入戶

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所5日由指揮官、政委陳金德宣布，低收及中低收入（弱勢戶）之受災民宅修繕經費由政府全額負擔；災屋如需拆除，不分一般戶及弱勢戶，9月底前委由政府完成代拆，費用一樣由政府吸收。

陳金德表示，除已核定「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工人力投入、「媒合簽約獎勵金」外，災屋修繕部分，弱勢戶由政府全額負擔；一般戶在8月17日前，與政府媒合廠商簽約者，補助尾款2萬。

災屋拆除部分，不論弱勢戶或一般戶，若仍未拆除，9月底前委由政府代為拆除完成者，費用由政府吸收，承諾自行雇工於9月底完成拆除者，則補助2萬元。

前進指揮所表示，中央交通部、經濟部、內政部、農業部、台水公司及臺南市政府工程單位分頭進駐17個行政區進行災屋修繕作業，截至今日已洽定133家廠商投入修繕，登記媒合意願共計843戶，接洽安排媒合中485戶，完成簽約46戶，施工中6戶。而為妥善處理災後廢棄物，特別是具潛在風險的石棉瓦，環境部、國防部及臺南市政府已建立分區清理機制。

環境部表示，嘉義縣、市及臺南市合計已完成清理4萬5,650公噸；另針對石綿建材部分，三縣市已受理7,418案，已完成清運累計超過872公噸。指揮所要求各單位遵循三不二約（不接觸、不敲碎、不洩漏、約拆除、約清運、查資訊），確保清理過程安全高效，同時保護災區環境品質。

前進指揮所為協助原鄉部落防災與重建工作，增加「原鄉部落復建組」，該小組執行秘書原住民族委員會副主任委員谷縱‧喀勒芳安表示，目前僅屏東縣霧台鄉收容2人，另高雄市那瑪夏青山部落6戶及屏東縣三地門鄉大社村3戶停電，台電公司預計今日全數搶通。

原民會已派員進駐災情最為嚴重的嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區、茂林區、那瑪夏區，以及屏東縣三地門鄉、霧臺鄉等6處原住民鄉區公所，並成立前進工作小組將配合各勘災與關懷慰問，後續與前進指揮所密切聯繫，並與地方政府完全配合。