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比亞迪將掛「騰勢」品牌登台？經濟部：嚴予防堵管制

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大陸汽車大廠比亞迪傳出透過代理商太古汽車，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台，經濟部表示，將嚴予防堵大陸品牌車以各種方式進入台灣市場。歐新社
大陸汽車大廠比亞迪傳出透過代理商太古汽車，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台，經濟部表示，將嚴予防堵大陸品牌車以各種方式進入台灣市場。歐新社

大陸汽車大廠比亞迪傳出透過代理商太古汽車，從泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台，經濟部表示，政府基於國家安全、車輛安全、資訊安全及產業發展等考量，將嚴予防堵大陸品牌車以各種方式進入台灣市場。

經濟部表示，現行法規已禁止汽車整車從大陸進口；而導入大陸零組件來台組裝成車部分，需符合經濟部產業發展署辦理大陸車款在地化供應鏈合作價值比率認定作業要點規定，方可銷售及領牌上路。

經濟部表示，有關大陸品牌車從第三地來台部分，政府將研議依相關法規，就技術引進、貨品進出口、車輛審驗、車輛銷售等面向，提出可行的管制措施。

經濟部也說，對於騰勢擬自泰國進口整車來台銷售，因騰勢屬於國內新引進之車輛品牌，雖依現行規定，可依公路法相關規定向交通部申請取得進口商資格，及依貿易法相關規定進口樣車，再向各主管機關申請車輛安全（交通部）、污染及噪音（環境部）、能耗（經濟部能源署）之相關審驗作業，全數審查通過後即能銷售及領牌上路，但未來仍需適用檢討後的管制措施。

經濟部 交通部 比亞迪

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