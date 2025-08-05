政院通過千億治水計畫 經濟部：歷時逾2年規劃

行政院日前通過經濟部所提1000億「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，期程由原規劃6年縮短為4年。經濟部今天表示，此計畫是歷經逾2年跨單位研商，檢討過去治水經驗，並整合民間意見規劃後提出的具體政策作為。

經濟部透過新聞稿說明，政府自95年起投入8年800億治水、流域綜合治理、前瞻基礎建設治水等計畫，補助地方政府推動治水工作，將地方管轄河川排水系統的治理率自19%提升至45%，然而，全國仍有多處河川排水尚未完成整治，後續治理經費不可中斷。

鑑於前瞻基礎建設補助計畫將於114年結束，水利署於111年10月即提出下階段治水計畫構想，歷經5次與中央相關部會、地方政府研商修正，於113年7月提報「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」送行政院審議，後經國家發展委員會於113年12月19日第125次委員會議通過，其間行政院亦於113年8月12日院會聽取經濟部報告系統性治水策略。

經濟部表示，計畫中也納入「2025全國水會議」針對極端氣候挑戰與經濟發展趨勢下的水治理需求凝聚的各項共識，除以整體流域規劃推動治理工程外，尚有提升土地承洪能力、減少淹水入家門、加速退水、提升防災應變等策略。

經濟部指出，未來將由經濟部、內政部、農業部、交通部、環境部等中央各部會統籌合作，就河川排水、海岸防護、下水道、農田排水、水土保持、橋梁改建及水質改善進行整體規劃，採用精準、智慧的系統性治水方法，協助地方政府改善河川排水系統。

經濟部強調，此次千億元新治水計畫是歷經長期整體規劃與深度溝通的具體成果，將依循「行政院水及流域永續推動小組」所訂目標與推動指引，推動更具整合性與前瞻性的治水行動，並與地方政府共同合作，達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」的韌性治水目標，守護民眾生命財產安全。