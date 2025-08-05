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續推穩定勞資夥伴關係 勞動部也辦淨零碳排研習

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動部自2025年7月起展開「建構勞資夥伴關係計畫」系列活動，透過集體協商人才培訓及專家入廠輔導機制，提升企業與工會自主協商能力，期能促進勞資雙方簽訂團體協約，以穩定勞資關係及增進勞動福祉。

勞動部說明，為促進國內勞資關係穩定，長期以來都將推動勞資雙方簽訂團體協約，列為重要政策之一。

勞動部表示，其不僅訂定行政指引來引導勞資雙方建立團體協約召開協商會議的議事框架，同時也蒐集彙整違反誠信協商義務的不當勞動行為態樣，及團體協約約定內容參考範例，分別製作成冊提供勞資雙方善加利用，使協商團體協約的過程可以更加順利。

勞動部說，今年持續挹注行政資源，特別增加集體協商人才培訓辦理的場次，預計在8月至11月間舉辦工會全日班4場次、企業全日班2場次，透過提升培訓量能來強化勞資雙方協商能力。

同時，勞動部也關注淨零排放公正轉型對受衝擊產業勞工有深遠的影響，今年增辦3場次淨零排放公正轉型綠色團體協約研習班，讓受淨零排放政策影響的工會，可以了解綠色團體協約的重要內涵及條款，作為未來與企業進行協商的重要參考。

勞動部自105年起定期舉辦集體協商培訓活動，培訓人次已逾2,800人，參與學員表示課程有助於其提升團體協商知能及增進團隊溝通協商技巧，整體滿意度達9成以上；同時，約有192家次工會或事業單位申請專家入廠輔導團體協商方案，申請輔導單位包含航空業、金融保險業、醫療業、製造業、公務機關等。

勞動部提醒，「建構勞資夥伴關係計畫」已委託「中國生產力中心」執行，並且已在7月啟動，名額相當有限，歡迎有意願及需求的事業單位或工會踴躍提出申請，相關計畫內容及資訊，均可至該中心網站查詢，或致電諮詢該中心承辦窗口。

勞動部 航空業 碳排放

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