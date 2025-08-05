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愛普法說會／下半年業績拚顯著增長 IPC 量產穩定放量

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

愛普*（6531 ）5日召開法說會，延續上半年成長趨勢，愛普提到，下半年業績將會有顯著增長。雖然總體經濟仍有許多不確定性，包括美國高科技的管制以及關稅戰，特別是匯率的變動風險，都讓經營環境增添許多變數。愛普正面看待後續產品發展及專案進度，在S-SiCap™的IPC業績大幅成長，以及IoTRAM™市場需求擴大的帶動下，業績成長樂觀可期。

愛普日前已公布財報，今日法說會說明，第2季財務報告顯示本業穩健發展，三大產品線展望正向。營收大幅成長主要受惠於IoTRAM™及S-SiCap™出貨增長。愛普第2季營收新台幣13.29億元，年增40.63%， 第2季毛利率42%，較上季減少約4個百分點，該季的匯率升值影響了毛利率2.8個百分點，其餘1.2個百分點的毛利率下降主要來自於各產品線銷售組合變化。

愛普日前已公布財報，今日法說會說明，第2季營業利益為2.7億元，在營收增長力道的加持下，營業利益QoQ及YoY金額增加55%及19%。但第2季受到新台幣對美元大幅升值的影響，業外匯兌產生損失約9.8億元，主要來自於愛普在6月底所持有約2.2億美元淨資產部位所產生的帳面評價損失，以致稅後淨利轉為虧損。

IoTRAM™產品線營收延續前季成長趨勢，QoQ增加了28%，YoY更增加了31%，IoTRAM™一直以來是愛普營收的主軸，本季在通訊模組、穿戴裝置及影像與其他這三大IoT應用領域的營收，都有雙位數百分比的成長；今年更推出了新世代規格，也就是ApSRAM™，不僅提供了數倍於目前產品的頻寬，滿足了客戶對效能的渴求，並且功耗上也降低了數倍，目前已經獲得多個客戶的採用，ApSRAM™預計今年年底進入量產，在明年會對營收有貢獻。

S-SiCap™產品線營收占比自上季的7%提升至13%，金額為1.7億元，QoQ增加158%，YoY則增加210%，對營收有明顯的挹注，成為另一股營收增長的強勁動能。愛普表示目前客戶積極下單，隨著IPC量產專案數的累積，持續穩定放量生產，今年S-SiCap™產品線的營收有望逐季成長。

VHM™產品線營收貢獻占比與前季相當，今年重點專注在主流應用的產品實現。與客戶合作的第一個針對Edge AI應用的多層堆疊架構產品已經定案，將於下半年開始執行。VHM™產品開發到量產需要2至3年的時間，為中期發展之重要推力。

營收 新台幣

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