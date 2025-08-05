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泓德能源組織擴大 並入股泰創合攻東南亞EPC工程

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源規模成長啟動組織聚焦戰略， 攜泰創搶攻東南亞淨零商機。圖／泓德能源提供
泓德能源規模成長啟動組織聚焦戰略， 攜泰創搶攻東南亞淨零商機。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）因應集團規模迅速擴大，今（5）日宣布組織全面升級，劃分為六大組織以全力支援電力服務、資產管理、再生能源開發工程三大事業群，強化全球營運動能並創造穩定營收來源。此外，泓德能源已投資機電系統整合服務商泰創工程，雙方將攜手開拓東南亞光電EPC市場藍海。

泓德能源集團總經理周仕昌表示：「隨著電力自由化與民營化推進，泓德以『淨零碳排、全時綠電』為集團發展目標，持續進化以回應市場及客戶需求。我們從最初的光電開發與EPC工程出發，進一步打造維運與資產平台的商業模式，如今更發展出整合發電、售電、聚合與電力交易代操的Power Bank營運模式。全球能源轉型與智慧電力發展所帶來的國際市場商機，正是驅動泓德持續成長的核心動能。」

隨著營運版圖擴大，泓德集團規模也持續穩健成長，截至2025年7月31日全球人力規模達416人，較去年同期成長近二成，反映出業務發展帶來的組織動能。為支援跨區營運需求，泓德能源啟動組織升級，正式劃分為六大組織：電力開發工程、財務分析營運、行銷營運價值、品牌設備銷售、智慧軟體開發與海外事業拓展。六大組織將整合專業能量、共享集團資源，作為電力服務、資產管理、再生能源開發工程三大事業群的營運後盾，強化組織韌性與決策效率，推動集團以兼具穩定與創新的永續經營模式邁向全球。

其中，再生能源開發工程事業群則因泰創工程的加入，進一步強化在海外市場的拓展動能。泓德能源於2024年12月決議投資泰創工程，目前持股11.2%。泰創工程成立於1993年，於2019年登錄興櫃，具備機電整合與系統設計專業，並在台灣、中國、越南、泰國及印度等地擁有豐富實績。未來，泓德能源與泰創工程將聯手拓展東南亞地區EPC市場，結合雙方強項，實現策略互補與互惠雙贏。

東南亞 泓德能源

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