台積電：「及早」發現2奈米洩密 對已開除涉案員工採取法律行動

台積電（2330）發現先進製程技術可能外洩情事，並對涉案員工提出法律訴訟。

台積電發布新聞稿說，已對涉事相關人員採取法律行動，但未透露更多細節。日經新聞周二報導，台積電已開除多名涉嫌在職期間試圖取得2奈米製程關鍵專有資訊的員工。這個新世代半導體製程預計今年下半年量產，未來將應用於從智慧手機到人工智慧（AI）加速器等各類晶片。

台積電在新聞稿中強調，該公司經由內部調查「及早」發現涉及營業秘密洩漏情況。

由於各方爭奪AI時代的領先地位，最先進的晶片和記憶體成了炙手可熱的資產。晶片研發投資規模已創新高，台積電和主要競爭對手三星電子每年資本支出均超過300億美元，美中兩國晶片業者也競相研發最先進技術。

中國大陸的製程進度落後台積電幾代，目前華為技術和中芯國際已能量產7奈米晶片。英特爾（Intel）相較之下較為先進。