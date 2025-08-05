雇用安定措施2.0強化三大項 補貼薪資差額合計100%

勞動部5日舉行僱用安定措施諮詢會議，會後勞發署長黃齡玉說明，新版雇用安定措施包含三大要項，其中薪資補助提高到70%，增加的20%經費來自特別預算，另加上「充電再出發計畫」補足30%差額，兩項計畫合併補助薪資差額100%。

黃齡玉表示，這幾個月以來國際形勢有一些演變，上次雇傭安定措施會議開會是4月份，當時主要著眼因應美國對等關稅，不過現在影響產業因素，包括匯率、進口關稅條件等，國際經濟趨勢比較錯綜複雜，因此再次召開雇用安定措施會議。

有關今日會中結論，黃齡玉說，因應國際經濟局勢的快速變化，產業景氣面臨極大的不確定性與挑戰。為了及時因應勞動市場的不穩定狀況，適時啟動僱用安定措施，與會的委員達成共識，同意授權勞動部啟用該措施。

黃齡玉提到，勞動部依照國際經濟形勢發展，與國內就業市場情形，以及美國對等關稅政策調整、台幣匯率波動、進口產品降低關稅等相關因素，重新擇定適用對象的範圍。新版雇用安定措施三項重點如下：

第一，之前僅適用三項產業，分別為橡膠製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業，後續受關稅與匯率變動影響的產業都將納入。目前尚未定案包括那些產業，新的雇用安定措施辦法會先上路，後續再視情況新增適用的產業類別。

第二，補助額度提高，從現行無薪假前後差額的50%提高到70%，每人每月最高可領1萬2,100元。

第三，另外差額30%的部分，透過「充電再出發計畫」來補充。意即勞工可透過參加職業訓練，原則上每個小時有190元訓練津貼，由此補足差額。兩個計畫合併補助薪資差額100%，上限為45,800元，不能超過原有投保薪資。雇用安定措施跟訓練津貼可以併領，是原本措施所沒有的。

黃齡玉表示，無薪假的薪資補貼，目前統計從今年3月到6月底為止，總共核發了842人，核發金額約327萬元，這部分是針對橡膠製品、製造業等三個行業來核發。

黃齡玉指出，新版雇用安定措施，補助薪資差額從50%增加到70%，多出來新增的這20%，將會以因應美國關稅特別條例來授權辦法，勞動部會訂定一個新的辦法，這20%的經費來自於特別預算。前置準備作業都完成之後，勞動部會盡快上路實施。

另有關充電再出發計畫，無薪假勞工若參與訓練課程，實施無薪假前就業保險、勞工保險或勞工職業災害保險平均月投保薪資超過3萬300元，且與減班休息後的薪資有差額，即可在薪資差額範圍內，每月最高發給1萬7,210元訓練津貼。雇主辦訓的訓練費用補助，從190萬元提高到350萬元。